110 آلاف طالب يؤدون امتحانات الإعدادية في طقس بارد بالإسكندرية (فيديو)

يؤدي 110 آلاف و945 طالباً وطالبة، في الوقت الجاري امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية أمام 382 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية الثمانية، وذلك وسط أجواء شتوية شديدة البرودة، على الرغم من ظهور الشمس في سماء عروس البحر الابيض المتوسط للمرة الأولى منذ أسبوع.

تفاصيل امتحانات الشهادة الإعدادية في الإسكندرية

وانطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية في الإسكندرية، بمشاركة 14714 ملاحظاً، و1713 مراقباً، و1502 معاوناً، فيما يبلغ عدد رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل 764 رئيس لجنة، وفقاً لإحصائيات مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية التي أعلنت استعدادها المسبق لتلك الامتحانات التي تتم وفقاً الجدول المُعلن من قبل وزارة التربية والتعليم، حيث انطلقت الامتحانات اليوم 29 يناير الجاري، وتنتهي 3 فبراير المقبل.

إجراءات احترازية في امتحانات الشهادة الإعدادية

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه تم التشديد على مدير مديرية التربية والتعليم، بضرورة تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية، ليصبح 16 طالباً فقط بدلاً من 20 طالباً، للمحافظة على التباعد والمسافات البينية الآمنة أثناء سير الامتحانات، حرصاً على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، وتعقيم جميع مقار لجان السير بصفة يومية، وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة، والتنبيه على الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان بارتداء الكمامات واستخدام أجهزة الكشف الحراري لكل لجنة، ونشر ملصقات طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها باللجان وتوفير بيئة امتحانية ملائمة للطلاب، مع توفير سيارات الصرف الصحي لشفط تراكمات المياه من شوارع الإسكندرية.

أجواء شتوية باردة في الإسكندرية

وشهد طقس الإسكندرية اليوم السبت، ظهور الشمس في سماء المدينة الساحلية للمرة الأولى منذ الأحد الماضي، حيث غابت الأمطار وسط استمرار الطقس البارد بدرجة حرارة بلغت 11 درجة مئوية صباحا، مع احتمالات ضئيلة جدا لسقوط الأمطار التي لم تتوقف منذ الأحد الماضي.