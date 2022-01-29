ما هو جمع كلمة مدة؟.. أستاذ لغة عربية يجيب

أدى اليوم طلاب الصف الثالث الإعدادي، امتحان مادة اللغة العربية والذي اشتمل على أسئلة لجمع عدد من الكلمات، وتعتبر أكثر الكلمات المتداولة هي جمع كلمة مدة، وعقد الامتحان ورقياً في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً وبنمط الأسئلة الموضوعية أي الاختيار من متعدد التي تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم والأسئلة المقالية فضلاً عن سؤال الإملاء الذي اشتكى منه طلاب محافظة الجيزة بسبب بعض الكلمات المعقدة.

جمع كلمة مدة يُكشف عنها في معجم مدد

قال أشرف الممتاز، مدرس لغة عربية، إن جمع كلمة مدة هو مدد ومدات، موضحًا أن كلمة مُدد على وزن فُعل وهي جمع تكسير لكن مدات جمع مؤنث سالم لنها منتهية بالألف والتاء، مؤكداً أن الأقوى في جمع كلمة مدة هو جمع التكسير مدد وليس جمع المؤنث السالم «مدات».

وأضاف «الممتاز» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مدة تعني الفترة وطول المدة أي طول الفترة لأنها تحمل فترة زمنية معينة وتستخدم في أكثر من موضع مثل جاء بعد مدة أي فترة، لافتاً إلى أن كلمة مَدة بفتح حرف الميم مثل مَدة المعلم الطالب مَدة تعني ضربه ضربة وتجمع بمدات فقط.

كلمة مدة تتغير حسب موضعها في الجملة

وأوضح أشرف الممتاز، أنه يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي الكشف عن كلمة مدة في المعجم بكلمة مدد، متابعًا أنها تتغير حسب موضعها في الجملة وهو ما يستلزم على الطلاب فهم الجملة جيداً قبل الإجابة على السؤال.

جدير بالذكر أن طلاب الصف الثالث الإعدادي، أدوا اليوم امتحان مادة اللغة العربية، وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحان عقد ملثما كان عليه قبل جائحة فيروس كورونا.

وأشار في بيان له، إلى أن الوزارة شكلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات بالتنسيق الكامل مع مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات، وتم التنبيه على جميع المدارس بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا.