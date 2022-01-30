برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 30-1-2022 مهنيا وعاطفيا

التردد والاندفاع والتهرب من المسؤولية، كانت تلك أبرز عيوب مولود برج الجوزاء وتحديدًا من الذكور، فلا يمكنه الاختيار بسهولة، وغالباً ما يلجأ للإفراط في التحليل والتفكير قبل أخذه لأي قرار، كما أنه مندفع بطبعه وقد يتخذ قرارات كثيرة بناءً على حماس اللحظة، كما أن فضوله القوي يفضحه أمام الآخرين، فهو شخص يحتاج لمعرفة كل شيء عن جميع من حوله.

ويأتي ترتيب برج الجوزاء المعروف بهوائيته ليكون الثالث بين الأبراج الفلكية، ومن منطلق هوائيته فينصحه الفلك بعدد من النصائح الهامة على كافة المستويات، لذا تقدم «الوطن» هذه الخدمة وفق توقعات خبيرة الفلك عبير فؤاد كالتالي:

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

وتخبر عبير فؤاد أصحاب برج الجوزاء على المستوى المهني بأنه من الممكن أن يكون لديهم فرصة كبيرة اليوم لتحسن التصرف في مجريات الأمور، فالقمر موجود في منزل المدخرات.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

أما على المستوى العاطفي، فلدي مولود برج الجزاء أخبار سارة، فاليوم لدى صاحب هذا البرج فرصة كبيرة لاكتشاف الأمور الخفية عنه، وهذا ما يعرضه إلى تجارب جديدة في انتظاره قد تصطدم بها.

مشاهير برج الجوزاء

هناك العديد من النجمات العربيات اللاتي ولدن في الفترة الممتدة بين ٢١مايو و٢١ يونيو وهم أصحاب برج الجوزاء وفي مقدمتهم الفنانة الراحلة فاتن حمامة، وفاء عامر، ناهد السباعي، نهلة سلامة، يارا، ميار الغيطى، دينا حايك، زبيدة ثروت، سحر رامي، نورا، وسولاف فواخراجي، هالة صدقي.

الجوزاء والعمل

يعرف عن مولود برج الجوزاء أنه حالم ولذلك يفضل أن يعمل في مهنة الفن والإبداع فيمكن أن يكون من الكتاب والصحفيين والمخرجين وكتاب السيناريو، كما أن مهاراته ومرونته وذكائه الاجتماعي تجعله يلمع في الأدوار التي تعتمد على العمل الجماعي والكلام المنمق مثل التجارة والقيادة، فهو شخص لا يجيد العمل بمفردة وينجح دائما وسط فريق فهو غالباً أفضل مع المجموعة.

كما يملك الجوزاء مقومات تؤهله للوظائف كونه لا يكف عن محاولة التطور وتحفيز زملائه حتى يتمكنوا جميعاً من النجاح معاً فتقديم النصائح سمه من سمات هذا المولد ولذا ينجح من يعمل معه.