السياحة الأعلى نمواً بنسبة 432.7% خلال العام المالي 2020/2021

ارتفع الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 7.2% فى الربع الأخير من العام المالى الماضى، مقارنة بـ3.1% فى نهاية عام 2019/2020، وجاء ذلك مدعوماً بانتعاش قطاع السياحة، الذى احتل المركز الأول فى القطاعات الأكثر نمواً لعام 2020/2021، حيث بلغ معدل نموه نحو 432.7% خلال العام المالى 2020/2021، مقابل 84.1% خلال عام 2019/2020. ويليه قطاع الاتصالات فى المركز الثانى، الذى حقق معدل نمو بلغ 16% خلال العام المالى 2020/2021، مقارنة بـ13% خلال العام المالى 2019/2020.

واحتل القطاع الصناعى المركز الثالث مسجلاً معدل نمو بلغ 10.5% خلال العام المالى 2020/2021، ويليه قطاع التشييد والبناء الذى سجل نمواً بمعدل 8.3% فى عام 2020/2021، مقارنة بـ5.7% فى عام 2019/2020.

كما استحوذ قطاع الاستخراجات على المركز الرابع، مسجلاً معدل نمو بنحو 6.5% خلال 2020/2021، مقابل 8.2% خلال 2019/2020.