انتخاب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا لفترة ثانية مدتها 7 سنوات

انتخب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، البالغ من العمر 80 عاما، لولاية ثانية مدتها 7 سنوات، لتنتهي بذلك مرحلة من الجمود السياسي شهدتها البلاد وصراع قادة الأحزاب الإيطالية في الإجماع على خليفة له، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان المشرعون الإيطاليون، ناشدوا في وقت سابق، ماتاريلا، الموافقة على إعادة انتخابه على مستوى البرلمان والمندوبين الإقليميين. وقال الرئيس الإيطالي، في وقت سابق، إنه غير راغب في ولاية ثانية.

وفاز ماتاريلا في الجولة الثامنة من التصويت بالحد الأدنى من الأصوات بواقع 505 من 1009.

رئيس وزراء إيطاليا: إعادة انتخاب ماتاريلا خبر رائع

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، أمس السبت، إن إعادة انتخاب ماتاريلا خبر رائع للإيطاليين، معربا عن امتنانه لرئيس البلاد على قراره بمواكبة الرغبة القوية للغاية لـ البرلمان الإيطالي لإعادة انتخابه لولاية ثانية، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

وكان وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، قال في وقت سابق، إن الإطار يكتنفه التعقيد بشكل موضوعي، مضيفًا: «دعونا نرى نتيجة التصويت»، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية، وفقا لما ذكرته وكالة «أكي» الإيطالية للأنباء.

انتخاب الرئيس بالتصويت الشعبي

ويجري انتخاب الرئيس بالتصويت الشعبي، وجاء انتخاب الرئيس في إيطاليا باقتراع سري يشارك فيه 1009 من نواب البرلمان وممثلي المناطق.

وكان زعيم حزب «فورتسا إيطاليا»، سيلفيو برلوسكوني، قال في وقت سابق عقب فشله في التصويت، إن حزبه سيكون جاهزا للتصويت لـ«ماتاريلا»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الروسية.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إن انتخاب ماتاريلا، بعد 6 أيام كارثية من التصويت السري، كشف عن السياسات المتصدعة والتحالفات المتداعية تحت السطح في إيطاليا.