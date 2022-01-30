المدرسة الفنية للمياه بأسيوط تستعد لامتحانات نصف العام بإجراءات وقائية

ترأس اللواء أركان حرب المهندس هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، الاجتماع الرابع لمجلس إدارة المدرسة الفنية للمياه بمدينة أسيوط الجديدة.

الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

وناقش «درة»، أثناء الاجتماع أهم الاستعدادات اللازمة لاستقبال امتحانات نصف العام الدراسي الأول للمدرسة الفنية، وأهم السبل لممكنة لخلق أجواء تبعث الراحة في نفوس الطلاب لسهولة إجراء الامتحانات بصورة منتظمة وميسرة، وكيفية تطبيق أفضل الأساليب والاستراتيجيات المتبعة علميًا لتحقيق الانضباط المدرسي داخل قاعة الامتحانات.

وفى سياق متصل، ناقش الاجتماع القرارات التي جرى أُصدرت في الاجتماعات المسبقة، وما ترتب عليها من تحسين الأداء الداخلي للمدرسة، وما من شأنه أن يعود بالنفع على اللائحة الداخلية للمدرسة وأهم اسس ومعايير سير منظومة العمل داخل المدرسة وتنفيذ كافة التعليمات والتوجيهات التي تنص عليها لوائح وضوابط العلمية التعليمية وما يخدم الصالح العام للمدرسة ونواتجها لتخرج دفعة قادرة علي مواكبة احتياجات وتداعيات سوق العمل.

مكافآت للطلاب المتفوقين

وفي ختام الاجتماع، أكد «درة»، ضرورة منح مكافآت تشجيعية للطلاب المتفوقين، تحفيزاً لهم على مداومة الجهد للبقاء في القمة والحفاظ عليها، فضلاً عن منح مكافآت أخرى للطلاب من ذوي الظروف الاجتماعية الخاصة، حرصا من الشركة على غرس روح المحبة والمودة بين كل القائمين بالعملية التعليمية بالمدرسة، وتوفير جو من التنافس والتحدي فيما بينهم للخروج بكوادر فنية قادرة على الابتكار.