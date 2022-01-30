تحرك برلماني لتعويض الأهالي المتضررين من توسعة محور 26 يوليو

قالت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، إن جميع النواب في دعم كامل ومستمر للمشروعات القومية والوطنية، مادام أنها تراعى الصالح العام.

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وأضافت النائبة نشوى الديب، في تصريح لـ«الوطن»، أنها تتابع عن كثب مع الجهات المسؤولة مصير الأسر التي ستضطر إلى إخلاء مساكنها في سبيل مشروع توسعة محور 26 يوليو لحل التكدس المروري.

وأشارت الديب، إلى أن سكان من البراجيل وإمبابة وعزبة المطار علموا بين عشية وضحاها أنه سيتم إخلاء منازلهم للبدء في تنفيذ المشروع، وهو ما يتم بحثه مع المسؤولين خلال هذه الفترة لتعويض المواطنين بوحدات سكنية، لاسيما أن عمارات أرض المطار جاهزة ويمكن الاستفادة منها في تسكين هذه الأسر.

مطار إمبابة

وشددت النائبة نشوى الديب، على أنه فور انتهاء جهة المساحة من حصر عدد السكان الذين سيتم أخطارهم بالرحيل، سيتم عقد حوار مجتمعي برفقة نواب عن دائرة إمبابة والبراجيل مع السكان لطمأنتهم، والتأكيد على أن الدولة ستقوم بتعويضهم سواء ماليًا أو بوحدات سكنية وذلك في ضوء تعديلات قانون نزع الملكية لصالح المنفعة العامة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر نهاية العام الماضي قرار برقم 3028 لسنة 2021، باعتبار مشروع تطوير محور 26 يوليو وإنشاء محـاور مرورية متصلة به، في نطاق محافظة الجيزة، من أعمال المنفعة العامة.

يهدف المشروع إلى استحداث محاور جديدة تسهم في تحقيق السيولة المرورية والقضاء على نقاط التكدس والاختناق وإنشاء محاور مرورية لازمة لتطوير منطقة شمال الجيزة.