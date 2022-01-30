تشييع جثمان الصحفي عبد الحكيم الأسواني عصراً.. والدفن بمقابر 6 أكتوبر

أعلنت أسرة الكاتب الصحفي عبدالحكيم الأسواني مدير تحرير جريدة «المصري اليوم» أن تشييع جثمانه سيكون عقب صلاة العصر من مسجد صلاح الدين في منطقة المنيل بالقاهرة.

وقال محمود الأسواني نجل الكاتب الراحل في تصريح خاص لـ«الوطن» إنه من المقرر دفن جثمان والده الكاتب عبد الحكيم الأسواني في مقابر العائلة في مدينة 6 أكتوبر ولم تستقر الأسرة حتى الآن على موعد ومكان تلقي العزاء.

سابع وفاة بين الصحفيين في 2022

وتوفي الكاتب الصحفي عبدالحكيم الأسواني، مدير تحرير جريدة «المصري اليوم»، متأثرا بتدهور حالته الصحية في الآونة الأخيرة. ويعد رحيل «الأسواني» سابع حالة وفاة في الأسرة الصحفية خلال يناير 2022، حيث سبقه ياسر رزق، وزينب منتصر، وسامي متولي، وإبراهيم حجازي، ومحمد فودة، ووائل الإبراشي.

وكان «الأسواني» خضع للعلاج الفترة الأخيرة عدة مرات، بعد تعرضه لأكثر من وعكة صحية شديدة، بحسب أسرته وزملائه.

مسيرة الأسواني المهنية

وتخرج الكاتب الصحفي عبد الحكيم الأسواني ابن مدينة أسوان في كلية الإعلام بجامعة القاهرة عام 1986، وهي الدفعة التي تخرج فيها أيضا عدد كبير من الكتاب والإعلاميين الذين ذاع صيتهم في مهنة الصحافة والإعلام.

وتولى «الأسواني» منصب نائب رئيس تحرير المصري اليوم، وأشرف لسنوات على قسم المحافظات، ثم تولي منصب مدير تحرير الجريدة ومشرفا على القسم السياسي بها.

ونعى عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين الكاتب الصحفي عبد الحكيم الأسواني، ونشروا عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مواقف إنسانية ومهنية جمعتهم بالراحل.