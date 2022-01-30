أكثر 10 أماكن برودة في مصر.. درجة الحرارة تصل لـ2 تحت الصفر

تتعرض البلاد لمنخفض سطحي علي البحر المتوسط، يتمركز على غرب البلاد ومع تقدمة شرقا سيبدأ تساقط الأمطار على السلوم ثم مطروح وسيوة تكون متفاوتة الشدة؛ كما تنشط الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة تمتد إلى الداخل، بالتزامن مع موجة البرود الشديدة التي ضربت جميع أنحاء البلاد على مدار الأيام الماضية، بحسب ما أعلنته الأرصاد الجوية المصرية.

ونشرت الأرصاد آخر صور سجلت من قبل الأقمار الصناعية، والتي رصدت بداية دخول المنخفض الجوي غرب البلاد، حيث تتأثر السلوم ومطروح الآن بالسحب المنخفضة والمتوسطة والركامية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، على أن تتقدم لتشمل باقي السواحل الغربية ومناطق من شمال الوجه البحري مع تقدم الوقت.

أشد المناطق برودة غدا

تعاني بعض المدن المصرية من انخفاض شديد في درجات الحرارة، والتي تصل إلى 2 تحت الصفر على بعضها، مع توقعات بتكون ثلوج على مرتفعات وسط سيناء، وتصل البرودة حد الصقيع على كل من شمال الصعيد ووسط سيناء، يأتي على رأس المدن الأشد برودة في مصر مدينة سانت كاترين والتي سجلت درجة الحرارة الصغرى بها 2 ما دون الصفر، لتكون بذلك أولى المدن التي يسيطر عليها الصقيع، وتليها في الانخفاض مدينة «نخل» إذ سجلت العظمى 16 والصغرى 01 مئوية وكذلك الفيوم درجات حرارة عظمى 16 وصغرى 03، وأسيوط العظمى 16 والصغرى 4، أما الوادي الجديد فسجلت العظمى 19 والصغرى 4.

طقس الاثنين

وأوضح خبراء الطقس أن الطقس غداً الاثنين، شديد البرودة ليلا يصل حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد كما تنشط الرياح على بعض المناطق، وبالتالي يزداد الإحساس ببرودة الطقس هناك، مع وجود فرص لتساقط الأمطار متفاوتة الشدة، تكون خفيفة على شمال الصعيد، القاهرة الكبرى، وجنوب الوجه البحري، وتصل لمتوسطة على كل من السواحل الشمالية، شمال الوجه البحري، ووسط سيناء.