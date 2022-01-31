المنشآت السياحية تطالب بتطبيق اشتراطات التحول لمطاعم خضراء خلال 6 أشهر

قال عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ان الغرفة طالبت جميع المنشآت والمطاعم السياحية بمدينة شرم الشيخ بتنفيذ كل الاشتراطات اللازمة للتحول لمنشآت صديقة للبيئة، وذلك في غضون 6 أشهر من الآن تنفيذا لتعليمات وزارة السياحة والآثار، لافتا إلى ضرورة حصول تلك المنشآت علي شهادة معتمدة من أحد الجهات المحلية أو الدولية بأنها تطبق جميع الممارسات الخضراء وفقا لمفهوم السياحة المستدامة الصديقة للبيئة.

الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا

وأضاف لـ«الوطن» أن الغرفة طالبت أيضا جميع المنشآت والمطاعم السياحية بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، لا سيما بعد ارتفاع نسب الإصابات بمتحور أوميكرون، مشيرا إلى أن جميع المنشآت السياحية مطالبة بوضع علامات ارشادية أرضية داخل المنشآت لحث الرواد والعملاء علي الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وتنظيف الأيدي بانتظام، إضافة إلى علامات أخرى على واجهات المحلات لمطالبة الرواد بعدم الدخول في حال ظهور أي من أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وشدد على وضع حواجز زجاجية أو بلاستيكية عند أماكن تحصيل الأموال أو أماكن التعامل مع العملاء، علاوة عن وضع علامات داخل المنشآت السياحية لتشجيع الرواد على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، إضافة إلى وضع علامات لتنظيم دخول العملاء للمطاعم تجنبا للازدحام.

موجة البرد آثرت بالسلب على اقبال المواطنين علي الذهاب للمطاعم

وأوضح ان موجة البرد والصقيع الأخيرة أثرت بالسلب على نسب إقبال المواطنين على الذهاب للمطاعم السياحية، لافتا إلى أن انخفاض درجات الحرارة خلال شهر يناير الجاري، خاصة في ساعات الليل جعل العديد من الأسر المصرية تعزف عن الخروج لتناول العشاء بالمطاعم السياحية وتفضل البقاء في المنزل، مشيرا إلى أن متوسط إقبال المواطنين على التواجد بالمنشآت والمطاعم السياحية تراوح خلال شهر يناير بين 50 إلى 60%.