مسلحون يقتلون 6 أشخاص في شمالي غربي «مكسيكو سيتي»

قتلت مجموعة مسلحة، بعد ظهر أمس الاحد، أسرة مكونة من 6 أشخاص في بلدية سيلاو بولاية جواناخواتو الواقعة شمال غرب مدينة «مكسيكو سيتي» بـ المكسيك.

وأشار شهود عيان، إلى إطلاق مسلحون النار من عدة سيارات على مجموعة من الأشخاص كانوا يسيرون في الشارع.

إصابة اثنين في الهجوم

وقالت الشرطة في «بلدية سيلاو» بـ الولاية المكسيكية، إن وزارة الأمن المدني، أدانت الأحداث التي وقعت في بلدة سان خوسيه دي جراسيا، حيث قتل 6 أشخاص وأصيب اثنان آخران في حادث مؤسف.

وازداد انعدام الأمن في «سيلاو» في الأشهر الأخيرة مع سقوط العديد من القتلى، ففي 28 ديسمبر الماضي، قتل 8 أشخاص بينهم فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات وطفل رضيع، في هجوم شنه رجال مسلحون على مجموعة من الشباب في «لا ألديا».

وأوضح مكتب المدعي العام بالولاية، أنه تم العثور على 4 رجال وامرأتين تتراوح أعمارهم بين 24 و73 عاما بهم إصابات واضحة بطلقات نارية، مدحضا تقارير سابقة عن وجود طفل رضيع بين القتلى.

الهجوم هو الخامس في «بلدة سيلاو» الريفية في الأشهر الـ4 الماضية

وأضاف مكتب المدعي العام، أن الهجوم هو خامس هجوم يقع في «بلدة سيلاو» الريفية في الأشهر الـ4 الماضية

من جانبها، قالت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، إن الحادث وقع بعد ساعات من اعتقال 13 عضوا من عصابة «خاليسكو للجيل الجديد» في مجتمع مجاور في البلدية.

«ولاية جواناخواتو» المركزية تعتبر منطقة صناعية مزدهرة

بدورها، قالت قناة «إن دي تي في» الهندية، إن ولاية جواناخواتو المركزية تعتبر منطقة صناعية مزدهرة، وتضم مصفاة لتكرير النفط ، لكنها أصبحت واحدة من أكثر المناطق عنفًا في المكسيك بسبب النزاع بين عصابات المخدرات «سانتا روزا دي ليما» و«جاليسكو الجيل الجديد».

وتتنافس الجماعتان، للسيطرة على تهريب المخدرات والسرقات، من بين جرائم أخرى.