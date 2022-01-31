مستشفى القلب الجامعي بأسيوط: استقبلنا 54412 ألف حالة خلال العام الماضي

قال الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، إن مستشفى القلب الجامعي نجح خلال العام الماضي في مضاعفة إحصائياته في مجال العمليات الجراحية والقساطر القلبية، وأعداد الإقامة الداخلية بالمستشفى واستقبال الطوارئ والعناية المركزة والمتوسطة والرعاية الحرجة والفحوصات والاختبارات الطبية، إذ يعد هذا التخصص من أدق التخصصات الطبية وأكثرها تعقيداً والتي تحتاج إلى متابعة دورية من قبل الكوادر الطبية والذين نجحوا في القيام بدورهم الخدمي والطبي والعلاجي طوال العام رغم تداعيات أزمة كورونا.

استحداث العديد من الخدمات المتميزة

ومن جانبه أوضح الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن مستشفى القلب نجحت في تقديم الرعاية الحرجة لمرضى القلب وجراحاته واستحداث العديد من الخدمات المتميزة مثل عمل حاﻻت القسطرة اﻷولية لمرضي الجلطات القلبية الحادة وخدمة الحاﻻت الطارئة وأجراء أخطر وأدق عمليات جراحة القلب بدقة عالية.

وأشار عطية، إلى سعي المستشفي في إكساب شباب اﻷطباء العديد من الخبرات العملية، وذلك من خلال تشجيعهم على المشاركة في مختلف المحافل العلمية داخل وخارج مصر، بما يضمن مواكبتهم ﻷحدث طرق التشخيص والعلاج.

استقبال 9982 حالات

وقال الدكتور أيهاب فوزي المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسيوط، إن مستشفى القلب الجامعي نجح خلال عام 2021 في استقبال 9982 حالات المرضى الداخلي بواقع 8599 طوارئ القلب، وعدد 616 حالة طوارئ جراحة القلب والصدر و2320 حالة عناية مركزة أمراض قلب، و1441 حالة جراحة القلب والصدر كبار وأطفال، و4566 حالة أمراض قلب كبار، وعدد 73 حالة بعناية مركزة أمراض قلب أطفال.

إجراء 1140 عملية قسطرة

وأشار الدكتور حسام العربي مدير مستشفى القلب الجامعي، إلى أن العمليات الجراحية والقساطر القلبية التي تم إجراؤها في المستشفى بلغت 1140 عملية بواقع 563 عملية جراحة القلب، و577 عملية جراحة ومناظير الصدر، وإجراء 2839 حالة قساطر قلب بواقع 1179 قساطر تداخليه طارئة، و620 حالة قساطر تشخيصية، و1040 حالة قساطر علاجية.

وتابع العربي، أنه جرى استقبال المستشفي 23506 حالة بالعيادات الخارجية بواقع 18674 حالة بعيادة أمراض القلب والأوعية الدموية كبار، و2397 حالة بعيادة جراحات القلب، وعدد 1038 حالة بعيادات أمراض القلب أطفال، و1397 حالة بعيادة جراحات الصدر.

الفحوصات والإشاعات

وفيما يتعلق بالفحوصات والإشاعات الطبية أضاف الدكتور حسام العربي أنها بلغت 8346 فحص وإشاعة بواقع 325 حالة رسم قلب بالمجهود، وعدد 1694 أشعة تليفزيونية على القلب، وعدد 251 أشعة مقطعية علي القلب، وعدد 34 أشعة تليفزيونية على القلب بالمجهود الدوائي، و2012 أشعة مقطعية تخصصات أخرى، بالإضافة إلى عدد 147 رنين مغناطيسي على القلب، وعدد 984 أشعة رنين مغناطيسي تخصصات أخرى، وعدد 2890 أشعة عادية على الصدر، وعدد 9 حالات أشعة عادية تخصصات أخرى.