14 مليار جنيه ترسم البسمة على وجوه أهالي 485 قرية بأسوان ضمن «حياة كريمة» (صور)

يواصل قطار حياة كريمة جهوده المستمرة في محافظات مصر، وقد وصل القطار إلى محطة محافظة أسوان، حاملًا معه الخير لأهالي أكثر من 400 قرية وعزبة بالمحافظة، إذ قدمت جميع الخدمات التي من شأنها تنمية وتطوير الريف المصري، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

تنفيذ 808 مشروعات

وبعد أضرار السيول الأخيرة وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بانضمام قرى مركز أسوان للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وقد أصبحت المبادرة الرئاسية تغطي قرى مراكز أسوان وإدفو وكوم أمبو ونصر النوبة، إذ بلغ عدد قرى تطوير الريف بأسوان نحو 35 قرية رئيسية و109 قرى فرعية و336 عزبة وكفر ونجع، و808 مشروعات، بلغت تكلفة هذه المشروعات نحو 14 مليارًا و35 مليون جنيه.

حياة كريمة في أسوان

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز ما حدث في محافظة أسوان الفترة الأخيرة وفقًا للصفحة الرسمية لمبادرة حياة كريمة على الفيسبوك:

في مجلس قروي أبوهور تم الآتي:

- صيانة للمبنى القديم وإنشاء لمدرسة السيالة والمحرقة للتعليم الأساسي نسبة التنفيذ 60٪.

- مركز شباب السيالة والمحرقة، نسبة التنفيذ 30٪.

- مجمع المصالح الحكومية بأبوهور، نسبة التنفيذ 35٪.

- مجمع الخدمات الزراعية بأبوهور، نسبة التنفيذ 40٪.

- أعمال شبكات الصرف الصحي بقرى السيالة والمحرقة، نسبة التنفيذ 15٪.

- إحلال وتجديد شبكات المياه بقرية السيالة والمحرقة، نسبة التنفيذ 60٪.

- إحلال وتجديد شبكات الكهرباء إذ تمّ صب قواعد المحولات الكهربائية استعدادا لتركيبها بقرى السيالة والمحرقة وأبوهور.

قرى الدكة وقورتة

في مجلس قروي الدكة:

- مدرسة الدكة الإعدادية الجديدة، نسبة التنفيذ 45٪.

- مدرسة الدكة للتعليم الأساسي، نسبة التنفيذ 40٪.

- مدرسة كشتمنة غرب الابتدائية نسبة التنفيذ 10٪.

- مركز شباب دابود، ونادى الشبان المسلمين بدابود، ومركز شباب كشتمنة شرق، ومركز شباب دهميت، نسبة التنفيذ 10٪.

- مجمع المصالح الحكومية بالدكة نسبة التنفيذ 50٪.

- مجمع الخدمات الزراعية بالدكة نسبة التنفيذ 60٪.

محطات رفع وأعمال شبكات الصرف الصحي

1. بقرية دابود نسبة التنفيذ 60٪.

2. قرية كشتمنة غرب نسبة التنفيذ 10٪.

3. وقرية دهميت نسبة التنفيذ 60٪.

4. الدكة نسبة التنفيذ 10.

5. وسيتم بدء العمل قريبا بقريتى الامبركاب كشتمنة شرق.

مشروع إحلال وتجديد شبكات المياه

كما جاء من ضمن مشروعات حياة كريمة في أسوان:

1. قرية دابود 60%

2. قرية دهميت 60%

3. قرية الدكة 50%

4. قرية الأمبركاب 10%

5. وسيتم بدء العمل قريبا بقرتي كشتمنة شرق وكشتمنة غرب.

- نقطة إسعاف دابود، نسبة التنفيذ 40%.