طقس غير مستقر وأمطار مفاجئة بالقليوبية.. و6 تحذيرات هامة.. فيديو

تعرضت محافظة القليوبية، لطقس غير مستقر وأمطار متوسطة وسط انخفاض درجة الحرارة، فيما أعلنت المحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الصقيع التي تشهدها المحافظة حاليا ومستمرة خلال الساعات المقبلة، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، والتي يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة تكون رعدية أحيانًا.

ونقلت «الوطن» بثًا مباشرًا لأجواء أمطار القليوبية، واستعرضت خلاله رفع الطوارئ وأثار الأمطار، حيث رفعت درجة انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع وإعلان التأهب بين جميع الأطقم والمعدات والتنسيق مع جميع الشركات العاملة لتوفير معدات إضافية إذا أستدعى الأمر.

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محافظ القليوبية يشدد على رفع الطوارئ

في سياق متصل أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الصقيع، مشددًا على رفع درجة انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع مع بداية موجة الطقس السيئ.

وأكد على تواجد كافة الأجهزة المعنية بالمواقع المخصصة مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بوجود أعضاء من كافة الجهات المعنية للتدخل المباشر وحل أي مشكلة تطرأ.

تحذيرات للمواطنين من الطقس

وأهابت المحافظة، في بيان لها بالمواطنين أثناء الأمطار والرياح الشديدة التي قد يصاحبها رعد وبرق بالالتزام بمنازلهم إلا للضرورة، والالتزام بإتباع الإرشادات التالية:-

1 - تجنب القيادة على الطرقات السريعة أثناء سقوط الأمطار والرياح المثيرة للأتربة والرمال وعدم التوقف لأي سبب على الطريق والدخول إلى الطرق الجانبية.

2 - تجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك.

3 - فصل التيار الكهربائي عن المنزل في حالة الخطورة المحتملة.

4 - التواصل السريع مع الجهات المختصة «الوحدة المحلية أو فرع شركة المياه والصرف الصحي» في حالة وجود تجمعات متزايدة لا يتم تصريفها.

5 - فصل التيار الكهربائي غير المؤمن أو المتصل بشكل عشوائي.

6 - عدم الوقوف بجانب الأشجار والأسوار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء والعواصف الشديدة.