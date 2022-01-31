التحقيق مع متهمين حرضا «هايدي» على إنهاء حياتها بالشرقية

تباشر نيابة أولاد صقر، اليوم الاثنين، التحقيق مع رجل وسيدة في واقعة انتحار طفلة بـ«حبه الغلال» السامة بعد انتشار صور خادشة للحياء لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بالشرقية.

إخطار مديرية أمن الشرقية بانتحار الطفلة

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن الشرقية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أولاد صقر يفيد بوصول طفلة تبلغ من العمر 14 عاما من حياتها مستخدمة حبة فوسفيد الألمينيوم والمعروفة بـ«حبة الغلال السامة»، وذلك بعد انتشار صورًا خادشة للحياء لها على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

تحرك سريع من المباحث للتحقيق في سبب الوفاة

كانت مستشفي أولاد صقر المركزي قد استقبلت الطفلة «هايدي شحته» 14 عاماً، طالبة، جثة هامدة، مقيمة بكفر الحاج اعلي دائرة مركز أولاد صقر، مصابة بالتسمم بهدف الانتحار.

وعلى الفور تحركت قوة من البحث الجنائي من مركز شرطة أولاد صقر لموقع الحادث وفرضت كردون أمني حول منزل الفتاة، ومن خلال التحقيق مع أهالي الطفلة تبين أن سبب الوفاة تناولها حبه فوسفيد الألمينيوم والمحظور تداولها بقرار من محافظ الشرقية.

النيابة تكثف جهودها لكشف المحرضين على الانتحار

واصلت النيابة تحقيقاتها في الواقعة ومن خلال التحقيق مع أهالي الطفلة و جيرانها وبعض المقيمين في القرية، تبين أن الفتاة قام بتحريضها على الانتحار امرأة ورجل، تربطهما صلة الجيرة، حيث استغلا قلق الطفلة وخوفها بتحريضها على تناول «حبة الغلة السامة» تفاديًا لسوء سمعتها بعد انتشار صور لها في القرية، وتم ضبطهما وتحرير محضر بالواقعة.

الطب الشرعي يحدد سبب وفاة الطفلة

واستدعت النيابة الطب الشرعي لفحص الجثمان والتأكد من أن السبب الرئيسي للوفاة هو تناول حبة الغلال السامة، وفحص الجثمان من أي أسباب أخرى للوفاة، وسلم الجثمان للأهل للانتهاء من الإجراءات اللازمة للدفن.