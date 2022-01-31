أبريل المقبل.. آخر فرصة لأصحاب المشروعات غير الرسمية لتوفيق أوضاعهم

قال محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنّ الجهاز يتعامل مع نحو مليوني مشروع في مصر يندرج تحت فئة غير رسمي، وأن أحد الأهداف الأساسية التي يعمل عليها الجهاز توفيق أوضاع تلك المنشآت لحل أي مشكلات تتعلق بعمل المشروعات.

رخصة مؤقتة مدتها خمس سنوات

وأكد أنّ القانون يتيح منح رخصة مؤقتة مدتها خمس سنوات لأصحاب المشروعات، كاشفا أنه تم إصدار 3500 رخصة مؤقتة لتوفيق الأوضاع منها أكثر من ألف رخصة تم تحويلها إلى رخصة نهائية، وقال إنّ هذه الرخصة رسمية ويمكن التعامل بها مع كافة المشروعات الحكومية، ولا يمكن إيقافها دون الرجوع للجهاز، موضحا أنّ رسم استخراج الرخصة من الجهاز يبدأ من 500 جنيها ويصل إلى 10 آلاف جنيه.

وأضاف خلال ورشة عمل عقدها الجهاز: «أقول للشباب من أصحاب المشروعات غير الرسمية حان الوقت للعمل في النور والخروج من الظلام»، مشيرا إلى أنّ إتاحة طرح المجمعات الصناعية الصغيرة بمساحات تبدأ من 48 مترا يأتي ضمن خطط الجهاز لنقل المشروعات التي لا يمكن استمرارها في أماكنها الحالية، حال تطلب الأمر نقلها مستقبلا.

تنمية المشروعات: لن نسمح بمنتجات تضر بالمواطنين

وأوضح أنّ الجهاز لن يسمح بتقديم منتجات تضر بالمواطنين، وهو ما يؤكد أهمية التأكد من وجود الحد الأدنى للاشتراطات الصحية والبيئية، مشيرا إلى أنّ القانون أعطى مزايا لمن أقيمت ضدهم دعاوى بسبب نشاط المشروع، حيث يمكن أن يتم إسقاط تلك الدعاوى بمجرد التقدم للجهاز لتوفيق الأوضاع، وأكد أن من بين المزايا، وجود معاملة ضريبية مبسطة لأصحاب المشروعات الصغيرة، بحيث تكون الضريبة قطعية سنويا.

ودعا «عبد الملك»، أصحاب المشروعات غير الرسمية للإسراع في التقديم لتوفيق الأوضاع لدى الجهاز، حيث أن آخر مهلة للتقديم لتوفيق الأوضاع تنتهي في أبريل المقبل، موضحا أن الجهاز يعمل على مد تلك المهلة.