حبس المتهمين في قضية «هايدي» بالشرقية 4 أيام.. والأمر بضبط المتهمة الخامسة

أمرت نيابة أولاد صقر في محافظة الشرقية، بحبس 4 متهمين في واقعة الطفلة هايدي لتحريضها على الانتحار وابتزازها بصور خادشة للحياء هم «غندورة» 50 عاماً جارة هايدي، وابنتها «عزة إبراهيم» 21 عاماً، و «إسلام شاكر» ابن شقيقة غندورة و صديقه «محمد علي» 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ضبط وإحضار آخرين في قضية نشر الصور

كما قضت النيابة بضبط وإحضار «منى إبراهيم» المتهمة في نفس القضية، وتم التحفظ على المتهمين تحت تصرف جهات التحقيق بمركز شرطة أولاد صقر.

إخطار مديرية أمن الشرقية بانتحار الطفلة

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن الشرقية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أولاد صقر يفيد بوصول جثة طفلة تدعى هايدي تبلغ من العمر 14 عامًا، تخلصت من حياتها مستخدمة حبة فوسفيد الألمينيوم والمعروفة بـ«حبة الغلال السامة»، وذلك بعد انتشار صورًا خادشة للحياء لها على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

كانت مستشفى أولاد صقر المركزي، قد استقبلت الطفلة «هايدي شحته» 14 عاماً، طالبة، جثة هامدة، مقيمة بكفر الحاج اعلي دائرة مركز أولاد صقر، مصابة بالتسمم بهدف الانتحار.

تحرك سريع من المباحث للتحقيق في الواقعة

وعلى الفور تحركت قوة من البحث الجنائي من مركز شرطة أولاد صقر لموقع الحادث وفرضت كردون أمنى حول منزل الفتاة ومن خلال التحقيق مع أهالي الطفلة، وتبين أن سبب الوفاة تناولها حبه فوسفيد الألمينيوم والمحظور تداولها بقرار من محافظ الشرقية.

واصلت النيابة تحقيقاتها في الواقعة ومن خلال التحقيق مع أهالي الطفلة و جيرانها وبعض المقيمين في القرية، وتبين أن الفتاة قام بتحريضها على الانتحار امرأة ورجل، تربطهما صلة الجيرة، حيث استغلا قلق الطفلة وخوفها وحرضها على تناول «حبة الغلة السامة»بعد انتشار صور خادشة للحساء لها في القرية، وتم ضبطهما وتحرير محضر بالواقعة.

الطب الشرعي يحدد سبب وفاة الطفلة

واستدعت النيابة الطب الشرعي لفحص الجثمان والتأكد من أن السبب الرئيسي للوفاة هو تناول حبة الغلال السامة، وعدم وجود أي أسباب أخرى للوفاة، وسلم الجثمان للأهل للانتهاء من الإجراءات اللازمة للدفن.

ومن خلال تحريات المباحث تبين أن الفتاة انتحرت بعد انتشار صورا لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأمر الذي دفع الفتاة للتخلص من حياتها مستخدمة حبة الغلال السامة، وجرى التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة والتي أمرت بانتظار الطب الشرعي لتشريح الجثمان.