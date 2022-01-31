أمطار خفيفة على رأس سدر.. وسانت كاترين تسجل 6 درجات مئوية في النهار

شهدت محافظة جنوب سيناء، اليوم الاثنين، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، وتعرضت مدينة رأس سدر إلى أمطار خفيفة لم تؤثر على الحركة المرورية.

وجه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، برفع درجة الاستعداد طوال موسم الشتاء لأن المحافظة من المناطق التي تتعرض للأمطار والسيول كل عام، كما وجه بعقد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، والمتابعة مع المدن للتأكد من حالة الطقس.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن غرفة العمليات لم تتلق أي بلاغات بوقوع حوادث على الطرق جراء تغير الأحوال الجوية.

سانت كاترين تسجل 6 درجات مئوية في النهار

وقال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة سجلت 6 درجات مئوية في النهار، بينما سجلت قمة جبل موسى 1 تحت الصفر، وجبل سانت كاترين سجل 3 درجات تحت الصفر.

وأضاف العناني، أن الظروف الجوية مهيأة لسقوط أمطار وثلوج في الليل، موضحًا أن جبل موسي استقبل 850 سائحا أمس، والرحلات السياحية مفتوحة من قبل المحميات الطبيعية.

وأشار العناني، إلى أن المدينة اعتادت على الظروف المناخية الصعبة في الشتاء، ويوجد سيناريو للمواجهة الطقس السيئ متفق عليه.

أمطار في رأس سدر

وقال علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، لـ«الوطن»، أن المدينة تعرضت لسقوط أمطار خفيفة بداية من عيون موسي وحتى أبو صوير، متابعًا أن درجة الحرارة في المدينة بلغت 15 درجة، مشيرا إلى أن المدينة لم تتأثر بهذه الأمطار الخفيفة وجميع الطرق مفتوحة أمام حركة السيارات.

أوضح حمادة، أن وزارة الري تنفذ حاليا مشروع في وادي وردان لحماية المدينة من أخطار السيول، متابعًا أن البحيرات الصناعية في وادي وردان أنقذت المدينة الشهر الماضي وقامت بتخزين ما يقرب من نصف مليون متر مكعب من المياه كانت من المفترض أن تصل إلى المدينة.