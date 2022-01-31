أمطار خفيفة وصقيع ببني سويف.. والمحافظة تعلن حالة الطوارئ (فيديو)

تعرضت محافظة بني سويف، اليوم الاثنين، لأمطار خفيفة، مع موجة رياح باردة تصل لدرجة الصقيع، وانخفاض شديد في درجات الحرارة، بجميع مراكز وقرى المحافظة.

تحذير هيئة الأرصاد الجوية

وتكونت الشبورة المائية على الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية من وإلى مراكز وقرى المحافظة، مع انخفاض درجات الحرارة منذ صباح اليوم، ويسود المحافظة طقس بارد نهارًا وشديد البرودة ليلًا، استمرار فرصة سقوط الأمطار.

وكانت هيئة الارصاد حذرت من برودة الطقس نهارًا، وشدة البرودة ليلًا على جميع محافظات الجمهورية، مؤكدةً استمرار فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على القاهرة الكبرى ومحافظات شمال وجنوب الصعيد.

رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ

ومن جانبه أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف توجيهاته برفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أية تداعيات تنجم عن حالة عدم استقرار الطقس.

ويأتي ذلك في إطار تكليفات مجلس الوزراء بمراجعة الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم السيول وهطول الأمطار، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتفعيل غرف العمليات للتعامل الفوري مع مثل تلك الأحداث، خاصة في ضوء إعلان هيئة الأرصاد الجوية ومركز التنبؤ بوزارة الري، عن تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ.

ووجه المحافظ مسؤولي شركة مياه الشرب برفع درجة الاستعداد والتأكد من جاهزية جميع محطات الصرف الصحي وعملها بالكفاءة المطلوبة وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة، مع التأكيد على استمرار أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، فضلاً عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات.