استياء طلاب الإعدادية بالغربية بسبب صعوبة امتحان الهندسة.. والمحافظ يوجه بالتحقيق

شهدت لجان امتحانات الشهادة الإعدادية محافظه الغربية، اليوم الاثنين، حالة من الاستياء والغضب على وجوه الطلاب والطالبات، إثر صعوبة أسئلة مادة الهندسة والتي جاءت من منهج أولى ثانوي ومن فقرات ملغاة على حسب قولهم.

وتوجه العشرات من أولياء الأمور والطلاب، عقب خروجهم من اللجان إلى مبنى الديوان العام للمحافظة، وديوان التربية والتعليم، لتقديم شكاوى من صعوبة الامتحان الذي جاءت بعض أسئلته من خارج المنهج.

محافظ الغربية يشكل لجنة لبحث شكاوى طلابية

في المقابل أصدر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، توجيهاته إلى المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، بضرورة تشكيل لجنة من المديرية لبحث شكاوى طلابية حول امتحان مادة الهندسة بالشهادة الإعدادية.

في ذات السياق أكد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، أن غرفة العمليات وطوارئ امتحانات الشهادة الإعدادية، تلقت شكاوى من جهه أولياء الأمور في مدرستين بطنطا، في حين لم يتم تلقي شكاوى من مدارس أخرى.

فحص شكاوى أولياء الأمور

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه سيفحص الشكاوى الواردة للتأكد من صحتها، متابعًا أنه في حالة ثبوت صحة الشكاوى سيراعى ذلك عند التصحيح خلال الفترة المقبلة حفاظا على صالح الطلاب والطالبات على مستوي الإدارات التعليمية العشرة.