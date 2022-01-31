شركة أبفي العالمية بمصر تدشن دواء جديد لعلاج سرطان الدم (اللوكيميا) عن طريق الفم

عقدت شركة أبفي AbbVieمصر المتخصصة في الأدوية والعلاجات البيولوجية، مؤتمر علمي في القاهرة بفندق سانت ريجيس في الرابع عشر من يناير 2022 وذلك لتدشين دوائها الجديد Venclexta.

حيث تم خلال المؤتمر مناقشة الدراسات السريريه و تبادل الخبرات للدواء الجديد بحضور عدد من المتحدثين من كبار إستشاري الأورام من مصر و إنجلترا وألمانيا، وبحضور لفيف من إستشاري الأورام في مصر والوطن العربي.

ومن خلال كلمته الإفتتاحية للمؤتمر أكد الاستاذ الدكتور/ حسام كامل رئيس المؤتمر و استاذ امراض الدم بالمعهد القومي للأورام، جامعة القاهرة، التطور العلمي الكبير والأبحاث المستمرة في مجال علم الأورام التي يشهده العالم في الوقت الحالي والتي ساهمت بشكل كبير في التخفيف من معاناة مرضى السرطان.

كما أشاد بالتطور الكبير في نموذج العلاج مع إدخال علاجات جديدة خالية من العلاج الكيميائي عن طريق الفم.

حيث يتم إعطاء بعض هذه الأدوية الجديدة لفترة زمنية محدودة والتي تكون بدورها قادرة على تحقيق استجابات كاملة وعميقة للمرض.

يعمل هذا على تغيير حياة مرضى سرطان الدم الليمفاوي المزمن (CLL)، مع منحهم فرصة لعيش حياة خالية من المرض وبعيدًا عن العلاج.

والذي يعتبر عصر جديد في علاج هذا المرض والذي من جانبه يحول خوف مرضى سرطان الدم الليمفاوي المزمن CLL) ) إلى أمل كبير في مستقبل أفضل.

جدير بالذكر أن تطور العلاج كان بطيئًا جدًا خلال العقود الماضية لمرضى سرطان الدم النخاعي الحاد (AML).

ومع ذلك ظهرت بعض العلاجات غير المكثفة وحققت الحد الأدنى من الاستجابات المرضية.

لذلك هناك حاجة لم يتم تلبيتها في هذه الفئة من المرضى، ونأمل أن تتم معالجتها من خلال العلاجات الجديدة عن طريق الفم ، وبالفعل قد ظهرت استجابات عالية في المرحلة الثالثة للبيانات السريرية وكذلك تحسنًا ملحوظًا في البقاء على قيد الحياة بشكل عام لمرضى سرطان الدم النخاعي الحاد (AML).

كما أكد د/ رامي فايد نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط و أفريقيا على اهتمام شركة أبفيAbbVie بزيادة استثمارات البحث والتطوير والإنتاجية للإرتقاء بالأدوية التي تقدم حلولا علاجية للمرضى ، وذلك من خلال التركيز على الأدوية البيولوجية المتخصصة والقائمة على الابتكار والقادرة على تحقيق أداء بكفاءة عالية ومستدامة من خلال توفير الأدوية الجديدة المبتكرة التي لها تأثير ملحوظ على حياة الناس.

كما تفخر شركة أبفيAbbVie بالتأثير الذى قدمته، وتواصل AbbVie توسيع عملياتها في مصر مع التركيز على طب الأورام ، والأمراض المناعية ، وأمراض العيون ، وأمراض الأعصاب وهي عازمة كذلك على مواصلة إحداث فرق في حياة المرضى.

وصرح د/ علي سليمان المدير العام لشركة أبفيAbbVie في مصر وبلاد الشام على أهمية انعقاد مثل هذه المؤتمرات الطبية والتي تعد فرصة لمناقشة أحدث المستجدات و الأبحاث الطبية وتبادل الخبرات.

و أضاف بأن شركة AbbVie عززت التزامها تجاه مصر و المرضى المصريين في العامين الماضيين من خلال تقديم الأدوية المبتكرة التي لديها القدرة على تحسين حياة المرضى بشكل ملحوظ في الأمراض التي يصعب علاجها مثل سرطان الدم والأمراض الالتهابية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والصدفية.

عن شركة أبفي AbbVie

تأسست عام 2013 كشركة عالمية متخصصة في الأدوية البيولوجية المستخدمة لعلاج بعض الأمراض المستعصية. وتلتزم الشركة بقوة تجاه قطاع الرعاية الصحية في مصر، وتقوم استثماراتها في مصر على رؤية وأولويات الحكومة في قطاع الرعاية الصحية، ورعاية صحة الطفل، والمساهمة في معالجة الأمراض ذات الانعكاسات الاجتماعية.

وحققت AbbVie العالمية إنجازاً كبيراً بتصدرها لقائمة الشركات الدوائية كأفضل بيئة عمل لثمانية أعوام على التوالي.

وتركز بيئة العمل فيها على الأداء العالي واستقطاب المواهب المميزة.

وتَعتبر أبفي AbbVie مسؤوليتها الاجتماعية عنصراً محورياً في ثقافتها، فقد أطلقت عدة مبادرات لمساعدة بعض فئات المجتمع كمد يد العون للفئات المحتاجة بتقديم الدواء مجاناً عبر الجهات الرسمية ، أو المساهمة في بعض من الخدمات المجتمعيه.