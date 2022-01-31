حبس متهمين بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة بشبين القناطر

أمرت النيابة العامة في مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية بحبس شخصين لاتهامهما بإدارة مسكن أحدهما كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة وتداولها بين الخارجين عن القانون.

وطلبت نيابة شبين القناطر تحريات مباحث المركز حول الواقعة، وأمرت بتحريز المضبوطات في الواقعة.

اعترافات المتهمين في الواقعة

وبمواجهة المتهمين أمام جهات التحقيق، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية غير المرخصة، كما أقرا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات البيع.

معلومات سرية حول نشاط المتهمين

وكانت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قد أكدت قيام شخصين، أحدهما له معلومات جنائية، يقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، بإدارة مسكن أحدهما كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية.

ضبط المتهمين في الواقعة

عقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وعثر داخل المسكن على 2 بندقية آلية و8 بنادق خرطوش و4 طبنجات معدلة وفرد محلي، وعدد من الطلقات النارية وأجزاء أسلحة وأدوات التصنيع ومبلغ مالي.

وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمين وتحريز المضبوطات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وقررت تشميع مكان الواقعة، مع مراعاة التجديد للمتهمين في المواعيد المقررة.

مصرع 4 أشخاص في حادثين بالقليوبية

وشهدت محافظة القليوبية، خلال الساعات الماضية، حادثين مأساويين راح ضحيتهما 4 أشخاص، وقع الحادث الأول في مدينة بنها، حيث لقي شقيقان مصرعهما نتيجة تناولهما مادة سامة، وعثر على جثتيهما داخل شقتهما بمنطقة «الشدية»، دائرة قسم أول بنها، وفي الحادث الثاني لقي عامل وزوجتة مصرعهما خنقاً بغاز أول أكسيد الكربون نتيجة إشعالهما الفحم للتدفئة، في حجرة نومهما بدائرة مركز شبين القناطر.

تم نقل جثث المتوفين إلى مستشفى بنها العام، وتحررت المحاضر اللازمة وقررت الجهات المعنية انتداب الطبيب الشرعي لمناظرة الجثث، لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.