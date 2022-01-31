«الشوربجي»: ديون الصحف القومية 9 مليارات جنيه.. ونسعى لوقف نزيف الخسائر

قال عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن ديون الدولة لدى الصحف القومية، تراكمت، بسبب ضريبة الدمغة منذ فترة طويلة، إذ تتجاوز بالفوائد 9 مليارات جنيه، موضحا أن أصل الدين 3 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن الدولة كانت تحصل 36% ضريبة دمغة، وهي نسبة كبيرة تسببت في تراكم الديون.

جاء ذلك اجتماع خلال لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم، لمناقشة ملف «الصحافة القومية ورؤية مصر الاستراتيجية 2030»، الذي أوضح «الشوربجي» خلاله أن الجهود لا تتوقف من أجل وقف نزيف الخسائر واستغلال الأصول، مضيفا «نسعى لزيادة الاستثمارات، في ظل ارتفاع تكلفة صناعة الصحافة»، موضحا أن التوزيع الكبير لا يحقق ربحا كما يتصور البعض.

3 مليارات جنيه ديون للتأمينات الاجتماعية

أضاف «الشوربجي»، أن هناك 3 مليارا جنيه، ديون للتأمينات الاجتماعية، وجرى عقد اتفاق على تقسيطها، لافتا إلى أن أصل الدين مليار و900 مليون جنيه، بينما بلغت المطالبة بالفوائد، 3 مليارات، كاشفا عن الاتفاق على تقسيط الديون على 50 عاما بإسقاط 90% من الفوائد.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن هناك محاولات لسد الفجوة التمويلية بين الإيرادات والمصروفات للصحف، دون المساس بالأصول أو التصرف فيها، مؤكدا أنه رفض سد الديون دون التضحية بالأصول، والاتجاه للاستثمار فيها.

متابعة العلاقة بين الإيرادات والمصروفات وخلق فرص استثمار جديدة

لفت «الشوربجي»، إلى أنه «لا شك أن التوزيع تأثر في ظل أزمة كورونا، بسبب التخوفات من تسببها في نقل المرض في بداية الأزمة، مضيفا «نسعى لتخفيض النفقات، وهناك تقييم كل 3 أشهر لمتابعة العلاقة بين الإيرادات والمصروفات، في ظل التوجه نحو ترشيد النفقات».

وأوضح أن الإعلانات باتت أقل والإيرادات أيضا أقل، مشيرا إلى البحث عن مصادر إيرادات متنوعة، لأن الصحف القومية تمر بمرحلة صعبة، سواء في شكل معارض أو ندوات، أو استثمارات في مجال التعليم على سبيل المثال، لتعويض انخفاض الإيرادات، لزيارة الموارد المالية، «نفكر خارج الصندوق، لدعم إيرادات المؤسسات الصحفية».

عماد الدين حسين: يجب مراجعة قرار وقف التعيينات بالصحف القومية

وقال رئيس «الوطنية للصحافة»، وضعنا قاعدة بيانات لجميع الأصول الثابتة، مشيرا إلى أن هناك أصول نظيفة ليس عليها مشكلات، وأخرى عليها بعض المعوقات، لافتا إلى تحركات لدعم استثمارات المؤسسات الصحفية، في التعليم على سبيل المثال، لافتا في هذا السياق لمؤسستي «الأهرام وأخبار اليوم».

أكد عماد الدين حسين عضو اللجنة ورئيس تحرير جريدة الشروق، بدوره، أن قرار وقف التعيينات بالصحف القومية، يجب مراجعته، متسائلا من يقود تلك المؤسسات بعد ذلك؟ فضلا عن تعليقات النواب على القرار مشددين على ضرورة إعادة النظر، بالتوازي مع الاهتمام بقضية المحتوى.