تفاصيل أعلى عائد على الشهادات الثلاثية بالبنوك الحكومية

من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها يوم الخميس المقبل، الموافق 3 فبراير 2022، وسط توقعات الإبقاء على سعر الفائدة للإيداع والإقراض عند 8.25 و9.25%، على التوالي.

فيما تنتظر البنوك المحلية الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية كل 6 أسابيع، والتي بدورها تجتمع بعد تحديد مصير أسعار الفائدة، لمناقشة أسعار الفائدة على منتجاتها من الشهادات والودائع وحسابات التوفير، ومن ثمَّ الإعلان عنها.

وترصد «الوطن»، أعلى عائد على الشهادات الثلاثية بالبنوك الحكومية قبل اجتماع الكوريدور، إذ تتصدر الأوعية الإدخارية الأكثر طلبا من الجمهور، لتميزها بأسعار الفائدة المرتفعة، وفقا لآخر تحديثات مواقع تلك البنوك.

شهادات البنك الأهلي المصري البلاتينية

- عائد ثابت سنوي.

- يمكن صرفه شهريا، ويصل إلى 11%.

- أجل الشهادة: 3 سنوات.

- قيمة الشهادة: تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- يصرف العائد بالعملة المحلية.

شهادة القمة من بنك مصر

- عائد ثابت سنوي.

- يمكن صرفه شهريا بفائدة تصل لـ 11%.

- مدة الشهادة تصل لـ 3 سنوات، وتجدد تلقائيا.

- قيمة الشهادة: تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- يصرف العائد بالعملة المحلية.

شهادة الحصاد من البنك الزراعي المصري

-عائد ثابت يحتسب سنويا، ويصل لـ11%.

- يمكن صرفه شهريا.

-مدة شهادة الإدخار 3 سنوات، وقيمتها تبدأ من 1000 جنيه مصري.

شهادة المرابحة الثلاثية من البنك الزراعي

- عائد متغير يمكن صرفه كل 3 أشهر.

- العائد يصل لـ 10%، ويندرج تحت بند المعاملات الإسلامية.

- قيمة شهادة المرابحة تبدأ من 1000 جنيه مصري، ومدتها 3 سنوات.

شهادة 3 سنوات من بنك ناصر الاجتماعي

أسعار الفائدة على شهادة بنك ناصر الاجتماعي الثلاثية، كالتالي:

- عائد سنوي يصل لـ 11.5%.

- عائد شهري يصل لـ11%.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- يصرف العائد بالعملة المحلية.