كورونا وحادث ووفيات.. يوم حزين على الوسط الفني

شهد الوسط الفني، خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الأحداث الحزينة والتي تراوحت بين أمراض وحوادث ووفيات.

ونستعرض خلال السطور التالية هذه الأحداث..

نجل منال سلامة يجري عملية جراحية

أعلنت الفنانة منال سلامة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إجراء ابنها لعملية جراحية.

وكتبت منال قائلة: «ده علي ابني لسه خارج من العمليات الحمد لله ادعوا له ربنا يتمم شفاه على خير أنا عمري ما نشرت أي خبر وحش عني أو عن أسرتي دائماً بنحط الصورة الحلوة فقط أنا بقول الكلام ده عشان الناس فاكرة الحياة بمبي طول الوقت وده مش حقيقي يعني أنا دلوقتي في المستشفى مع ابني لوحدي عشان جوزي بيصور مسلسل نقل عام اللي بيتعرض على الهواء».

وأضافت سلامة «شغلانتنا مفيهاش رحمة ودي مش أول مرة أتعرض للموقف ده علشان إحنا بنشتغل شغلانة بدون قلب والناس فاكرة إن حياتنا من غير متاعب الحمد لله ربنا يتم شفاه على خير».

وفاة والدة محمد جمعة

وفي نفس اليوم أعلن الفنان محمد جمعة وفاة والدته، حيث كتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك «إنا لله وإنا إليه راجعون، ماتت من كنت أرحم بها، أمي في ذمة الله، نسألكم الدعاء».

وأضاف «شكرا لكل من تفضل بالتعازي، وسيقام العزاء يوم الجمعة 4/2 بمسجد الحامدية الشاذلية».

وفاة خال سامح حسين

وبعدها بدقائق قليلة أعلن الفنان سامح حسين وفاة خاله، وذلك عبر حسابة على فيسبوك قائلا «إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله، توفي إلى رحمة الله تعالى أمس خالي وأبويا وأخويا وصديقي وحبيبي الأستاذ إبراهيم شحاتة، اللَّهُم ارحمه واغفر له وأدخله برحمتك الجنة بغير حساب وصبرنا يا رب، ولا أراكم الله مكروها».

تعرض أحمد حداد لحادث سير

كما أعلن الفنان أحمد حداد في الساعات الأولى من صباح أمس ، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك في نفس اليوم، تعرضه لحادث سير، حيث صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق أدى إلى إصابته بشرخ في الجمجمة.

وكشف حداد عن حالته الصحية عبر فيسبوك قائلًا: «خبطتني عربية، وعندي شرخ بسيط في الجمجمة والركبة الشمال، الحمد لله قدر ولطف، أنا خيطت راسي دلوقتي بس ألم رهيب».

إصابة أحمد السعدني بفيروس كورونا

وأعلن الفنان أحمد صلاح السعدني أيضا إصابته بفيروس كورونا حيث كتب عبر حسابه على فيسبوك «بعد صمود سنتين ونبر كتير على شاكلة إنت الوحيد اللي مجالوش كورونا.. جالي كورونا».