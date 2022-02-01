يسبب وفاة ثلث الإصابات.. أبرز 10 معلومات عن فيروس نيوكوف

يبدو أن العالم على موعد مع مشاكل جديدة، فحتى الآن لم يستطع العالم إيجاد حل للقضاء على جائحة كوفيد -19، ليتم الإعلان خلال الأيام الماضية عن مخاوف من احتمالية ظهور فيروس جديد في الصين، أطلق عليه «نيوكوف» وهو أشد فتكا وشراسة من كورونا، حيث إنه يجمع بين فيروسين هما كورونا ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، ويتوقع أن يسبب حالات وفاة بصورة أكبر، ما جعله من أكثر الكلمات البحثية عبر المحركات العالمية خلال الساعات الماضية.

وفي هذا السياق، يرصد بوابة «الوطن» أبرز المعلومات المنتشرة عن فيروس نيوكوف الذي أعلن العلماء في مدينة ووهان مسقط رأس فيروس كورونا المستجد، عن اكتشافه، وفق لما نشر بالصحيفة «bioRxiv»، في السطور التالية..

فيروس نيوكوف

- وبحسب المعلن ، فإن الفيروس الجديد تم اكتشافه في مدينة ووهان الصينية، وهي نفس المدينة التي ظهر فيها فيروس كورونا.

- ليس من الفيروسات الجديدة، بل هو معروف وكان ينتشر بصورة محددة في بعض مناطق جنوب أفريقيا، لكنه تحور.

- من الفيروسات التاجية فهو ناتج عن تحور سلالتين هما «فصيلة سايرس وكوفيد -19» التي تم اكتشافها في جنوب أفريقيا.

- الفيروس الجديد أكثر قابلية للانتقال بين البشر.

- يسبب الفيروس ما يعرف باسم «متلازمة الشرق الأوسط التنفسية» والذي انتشر في عدد من دول الشرق الأوسط.

- ثبت أن هذا الفيروس يتواجد بين الخفافيش فقط حاليًا

- يعتقد العلماء انه إذا انتقل هذا الفيروس إلى البشر فسيكون أشد فتكًا من كورونا، حيث ان نسبة الوفيات تكون 1 من كل 3 مصابين.

هل يشكل فيروس «نيوكوف» خطر على البشر؟

يعتقد العلماء أن حتى الآن، فالأمر لا يزال تحت السيطرة، حيث لم يثبت انتقاله للبشر بعض، لكن وفق ورقة بحثية قدمها علماء صينيون، فأن الفيروس على بعد طفرة واحدة فقط ليصبح خطر يهدد البشرية.