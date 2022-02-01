المشدد 5 سنوات لشخصين لاستعراض القوة بالبلينا لخلافات الجيرة

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، حكما بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 5 سنوات وذلك لاتهامهما بإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص، واستعراض القوة بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي عبدالعزيز، رئيس محكمة سوهاج، وعضوية المستشارين أحمد جلال، وهانى صبحى، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين تهديد بسلاح نارى لخلافات الجيرة.

أحداث الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى شهر أبريل الماضى بدائرة مركز البلينا، عندما وقعت مشاجرة لخلافات الجيرة بين المتهمين و«ع . ع»، و«أ . أ»، جيرانهم ومقيمين بذات الناحية، قام على إثر الواقعة المتهمون باستخدام سلاح نارى وإطلاق ذخيرة دون إصابات وذلك رغبة في إثارة خوف المجني عليهم وتهديدهم بالقتل بالسلاح النارى، إذا تكرر الخلاف مرة أخرى مرددين عبارات التهديد على مسمع القريه، ما أثار حفيظة المجني عليهم، ودفعهم لتقديم البلاغ لمركز دائرة البلينا.

النيابة تحيل الواقعة لمحكمة الجنايات

ووجهت نيابة المركز لكل من «أ . ف»، و«ك . ع»، تهمة إحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص، واستعراض القوة، على المجنى عليهما «ع . ع»، و«أ . أ»، بسبب خلافات الجيرة، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات بالمحافظة التى أصدرت حكمها المتقدم.

مصرع شخصين في البلينا

وكانت قد شهد دائرة مركز البلينا، مصرع شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية، وذلك إثر وجود خلافات ثأرية، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى المركزي.

وأسفر الحادث عن مقتل: «سلامة ا»، 35 عاما، عامل، إثر إصابته بـ«طلق ناري بالوجه فتحتي دخول وخروج»، و«نصرت ن»، 41 عاما، عامل، إثر إصابته بـ«طلق ناري فتحة دخول بالصدر من الناحية اليسرى وخروج من الظهر».