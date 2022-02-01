منير يتألق بحفل ضخم في القاهرة الجديدة وسط تفاعل محبيه.. صور

أحيا الكينج محمد منير حفلا غنائيا ضخما داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة، بحضور عدد كبير من محبي أغانيه الساحرة التي تألق بها على مدى قرابة الساعتين.

كان في استقبال منير منتج الحفل أحمد أمين مسعود، وصعد على خشبة المسرح بجوار فرقته الموسيقية بصحبة منظم الفقرات الفنية الحفل المنتج وليد منصور.

قدم منير باقة من أشهر أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفنى منها يا عروسة النيل، غريبة، يا سمرا، حتى حتى، أحمر شفايف، فينك يا حبيبي، أنا رايق، علموني عينيكي، ابن ماريكا، الكون كله بيدور، اشكى لمين .. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات محبيه.

نظم الفقرات الفنية المنتج وليد منصور ومسرح سيد نصار وإضاءة وشاشات طارق صبري وأجهزة صوت عاصم السيد.

حفل رأس السنة

وأحيا منير آخر ديسمبر الماضي، حفل رأس السنة بأحد الفنادق الكبرى بمدينة نصر، وحمل الحفل شعار «كامل العدد»، وحرص جمهور منير على التواجد في قاعة الحفل قبل ساعات طويلة من الحفل، واصطحب جمهور ومحبو الكينج عددًا من اللوحات المصنوعة من القماش والورق، ومدون عليها كلمات وجمل أشهر أغنياته ومنها «اللي مالوش كبير بنحبك يا منير».

وكان هذا الحفل أول حفل غنائي بعد وفاة ابن شقيقته معتصم كمال، والذي تلقى عزاءه في جمعية «الدِر وتقالة النوبية» في عابدين، واقتصر الحضور على أفراد العائلة والأقارب من النوبيين المتواجدين في القاهرة واقتصر على الرجال فقط.