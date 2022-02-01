تدريب 75 شابا على 4 مهن في قنا.. و«شنطة عدة» هدية لكل مشارك (صور)

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بدء الدورات التدريبية المجانية بمركز التدريب المهني في قفط، التابع لمديرية القوى العاملة بقنا، على مهن التفصيل والخياطة، والتطريز الآلي، والكهرباء، والسباكة، مشيرا إلى تسليم 75 متدربا شنطة عدة مجانية لكل متدرب بمختلف المهن.

تدريب الشباب لخفض معدلات البطالة

وقال وزير القوى العاملة، إنّه يتابع سير عملية التدريب بمراكز التدريب المهني بالمحافظات، ووحدات التدريب المتنقلة أولا بأول، في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضمن مبادرة «مهنتك مستقبلك» في قرى ونجوع المحافظات، للوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، ما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

ونقل حسام طلبة مدير مديرية القوى العاملة بقنا، رسالة وزير القوى العاملة إلى جميع المتدربين والمتدربات، والتي حثّ فيها الشباب على المضي قدما نحو الاستفادة القصوى من الدورات المجانية التي توفرها الدولة في ضوء المبادرة الرئيسية «حياة كريمة»، مؤكدا ضرورة حرص المتدربين على إتقان حرفة تكون مصدر رزق لهم ولأسرهم.

من جانبه، قال المهندس عبدالحميد غزالي عثمان، مدير مركز التدريب المهني بقفط، إنّ المركز يحتوي على أحدث الآلات والمعدات اللازمة للتدريب، ويتم التدريب على أيدي مدربين متخصصين في تلك المهن وعلى درجة عالية من الكفاءة، ويحصل المتدرب في نهاية التدريب على شهادة معتمدة تؤهله للعمل في هذا المجال.

شنطة عدة لكل متدرب

وأشار مدير المركز إلى أنّ الدورات تقام تحت رعاية اللواء الوزير أشرف الداودي محافظ قنا، مشيرا إلى أنّه جرى توزيع الشباب راغبي التدريب بورش الكهرباء، والخياطة والتفصيل، والتطريز الآلي، والسباكة في بداية التدريب، كما تم تسليم 75 متدربا من الذين تم قبولهم شنطة عدة مجانية لكل منهم تتناسب مع المهنة التي يتم التدريب عليها، بإضافة إلى أدوات كتابية لكل متدرب ومتدربة.