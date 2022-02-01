جنوب سيناء: امتحان الجبر للشهادة الإعدادية في مستوى الطالب المتوسط

أدى اليوم طلاب جنوب سيناء امتحان مادة الجبر للشهادة الإعدادية، مؤكدين أن الامتحان كان واضحا ومباشرا وتناسب عدد الأسئلة مع الوقت المتاح للإجابة عنها.

وأشاد معظم الطلاب بمستوى امتحانات الفصل الدراسي الأول، التي جاء معظمها مباشرا وفي مستوى الطالب المتوسط، مع وجود بعض النقاط للطالب المتفوق.

تعليم جنوب سيناء: لم نرصد شكاوى من امتحان الجبر للإعدادية

وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إن غرفة عمليات المديرية لم ترصد أي بلاغات من امتحان الجبر بالمحافظة، والامتحان كان من داخل الكتاب المدرسي، والورقة الامتحانية موضوعه طبقا للنموذج العام للامتحانات.

زيارة مدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي

وأجرى محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، جولة صباح اليوم الثلاثاء لمتابعة امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي الإعدادية بنين التابعة لإدارة طور سيناء، مشيرا إلي أنه اطمأن على حسن سير أعمال اللجان الامتحانية بالمدرسة، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتوفير سبل الراحة للطلاب داخل اللجان، وتحقيق الانضباط بها مع تنفيذ كافة التعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، مشددا سيادته على منع اصطحاب أجهزة المحمول داخل اللجان، سواء مع الطلاب أو الملاحظين.

إعلان نتيجة الصف السادس

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظه جنوب سيناء، أن نتيجة الصف السادس الابتدائي جري إعلانها عن طريق المدارس، ونسبة النجاح في الشهادة الابتدائية تخطت الـ90%، مشيرا إلى أن المدارس نشرت النتيجة على صفحاتها الرسمية على الفيس بوك لمنع انتشار فيروس كورونا، كما ستبدأ حملة تطعيمات للطلاب عقب إجازة نصف العام.