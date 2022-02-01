«الداودي» يفتتح أول وحدة للمناظير الجراحية بمستشفى قنا العام

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، إجراء أول عملية بوحدة جراحة المناظير بمستشفى قنا العام، والتي تم إنشائها بالجهود الذاتية لخدمة أكبر عدد من المرضى المترددين على المستشفى وعلاج غير القادرين وتدريب شباب الأطباء، جاء ذلك بحضور محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان، بجانب أعضاء مجلس النواب: العمدة مبارك، فتحي قنديل، نجلاء باخوم، رحاب الغول، والدكتور محمد الديب مدير مستشفى قنا العام، وعدد من القيادات التنفيذية.

7 ملايين جنيه تكلفة وحدة المناظير

أوضح «الداودي» أن تكلفة وحدة المناظير بلغت 7 ملايين جنيه، وهى أول وحدة مناظير جراحية بـ مستشفيات محافظة قنا، وتشمل خدماتها أقسام: الجراحة العامة، المسالك البولية، النساء والتوليد، مشيرا إلي أنه تم تجهيز فريق طبي على أعلى مستوى لتشغيل الوحدة وتدريب شباب الأطباء، لثقل خبراتهم ورفع مهاراتهم بما ينعكس إيجابا على الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة.

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وأكد على أهمية دعم المستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة التي تساهم بفاعلية في علاج المرضى بأحدث التقنيات العلاجية، لافتا إلى أن استخدام هذه الأجهزة المتطورة يحدث نقلة طبية جديدة في مجال إجراء العمليات الجراحية بمهارة وأمان وجودة عالية، ما يحقق رضاء المواطنين عن الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وذكر أن المحافظة تدعم جهود المشاركة المجتمعية للنهوض بالقطاع الصحي، والدليل على ذلك ما تشهده مستشفى قنا العام من عمليات بوحدة المناظير الجراحية، ما يعد نقلة كبيرة حققها المجتمع المدني للتخفيف عن كاهل المرضى وتحسين جودة الخدمة العلاجية المقدمة، واستحداث خدمات طبية جديدة ساهمت في توفير عناء السفر والمشقة للحصول عليها في المحافظات المجاورة.