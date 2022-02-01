من كتاب المدرسة VS المسائل صعبة.. طلاب إعدادي يختلفون حول امتحان الجبر

اشتكى عدد من طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة، من صعوبة امتحان الجبر والإحصاء، موضحين أن الامتحان اشتمل على أفكار جديدة غير معتاد عليها خلال الفصل الدراسي الأول، وأنه تراكمي وركز على ما تعلمه الطالب من السنوات السابقة ولم يقتصر فقط على أفكار المقرر الدراسي الحالي.

الامتحان يقيس مستويات التفكير العليا لدى الطالب

قالت الطالبة حبيبة نادر، لـ «الوطن»، إن أسئلة الامتحان غير مباشرة، وغالبية المسائل بها أفكار جديدة وصعبة، مضيفة أن الامتحان يقيس مستويات التفكير العليا لدى الطالب، ولم يراعي الظروف التي مرت بها الأسر المصرية خلال الفترات الماضية بسبب فيروس كورونا، وأن أفكار الامتحان لم يتطرق لها العديد من المعلمين خلال فترة الدراسة.

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من جانبه، ذكر الطالب مازن معتز، أن حل بعض الأسئلة اعتمد على منهج السنة الأولى من المرحلة الإعدادية، موضحا أن غالبية الأسئلة جاءت من نماذج الوزارة، والكتاب المدرسي، وأن الامتحان اشتمل فقط على مسألتين تراكميتين.

أولياء الأمور: الامتحانات صعبة

في سياق متصل، أكد عدد من أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي، لـ «الوطن»، أن امتحانات الجبر والإحصاء والعلوم كانوا في مستوى صعب، موضحين أن الأسئلة غير مباشرة وتحتاج إلى مزيد من الوقت للإجابة عليها.

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وأدى اليوم طلاب الصف الثالث الإعدادي، امتحان مادة الجبر والإحصاء والتربية الفنية في محافظة الجيزة، وامتحان مادة الإنجليزية في محافظة القاهرة، ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية.