«التعليم» تعلن توفير مراجعة الهندسة لطلاب الصف الثالث الإعدادي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل مراجعة مادة الهندسة لطلاب الصف الثالث الإعدادي، قبل انطلاق الامتحان الخاص بالمادة، غدا، الذي يعقد ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية، ووسط إجراءات وقائية مشددة، لمواجهة فيروس كورونا، كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية، قبل وبعد الامتحانات.

مراجعة الهندسة تشمل بعض القواعد التي ستساعد الطلاب في حل المسائل

أضافت الوزارة في بيان لها، أن مراجعة الهندسة لطلاب الصف الثالث الإعدادي، تأتي في ضوء المراجعة النهائية لـ فرعي «الهندسة وحساب المثلثات» من مادة «الرياضيات»، موضحة أن المراجعة تشمل بعض القواعد التي ستساعدك الطلاب في حل المسائل الهندسية، مشددة على ضرورة قراءتها بتركيز من خلال الصور التالية، ومشاركة إجابة الأسئلة في الصور في التعليقات.

المراجعة تحتوي على طرب تدريب الطلاب حول نوعية الأسئلة الجديدة

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن المراجعة تشمل تدريب الطلاب على نوعية الأسئلة الجديدة التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، فضلاً عن كونها تشمل فيديوهات تعليمة على قناة مدرستنا والتي تتيح للطالب فرصة للاطلاع على جميع أجزاء المقرر الدراسي في صورة أكثر تفاعلية وتمكنه من فهم طريقة الأسئلة الجديدة وفهم كيفية الإجابة عليها.

وعن تفاصيل امتحان الهندسة لطلاب الصف الثالث الإعدادي، أكدت المديريات التعليمية، أن الامتحان يعقد ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية، موضحة أن الامتحان تم وضعه من قبل الموجهين الأوائل في المديرية وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم والتربوي.

وأوضحت المديريات في بيان لها، أن تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات في جميع المدارس والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا كالزام الطلاب بإرتداء الكمامة الطبية وتخصيص طبيب زائر في كل لجنة امتحانية لمتابعة الحالة الصحية للطلاب، لافته إلى أنه يتم تصحيح الامتحانات يومياً في كنترولات مؤمنة جيداً.