امتياز لرسالة ماجستير عن «أخلاقيات الإعلان في الفضائيات» بإعلام القاهرة

تحت عنوان «أخلاقيات الممارسة المهنية لبث الإعلان بالقنوات الفضائية المصرية واتجاهات القائم بالاتصال نحوها» دراسة حالة على شبكة CBC، حصلت الباحثة عواطف طارق العزالي المعيدة بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال جامعة السويس، على درجة الماجستير بتقدير امتياز من كلية الإعلام جامعة القاهرة.

لجنة المناقشة

أشرف على الرسالة د. محمد المرسي، الأستاذ بقسم الإذاعة والتليفزيون كلية الإعلام جامعة القاهرة، وتشكلت لجنة المناقشة من الأستاذة الدكتور وسام نصر، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، والدكتور محمود مسلم رئيس شبكة قنوات DMC رئيس تحرير جريدة الوطن.

وجاءت الدراسة موضع رسالة الماجستير في 4 فصول، وناقشت في دراسة تحليلية مقارنة الإعلانات المعروضة على شبكة CBC خلال شهري رمضان عامي 2020 و2021 ميلادي و1441 و1442 هجرية.

ماجستير بامتياز

وحصلت الباحثة على درجة الماجستير في الإعلام بتقدير امتياز بعدما أثنت لجنة الحكم والمناقشة على موضوع الرسالة، وعلى جهد الباحثة، والقيمة العلمية والعملية للرسالة في مجال الإعلام