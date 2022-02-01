إصابة 3 في تصادم «توكتوك» ودراجة نارية ببني سويف 

أصيب 3 أشخاص في حادث سير بمحافظة بني سويف، وقع مساء اليوم الثلاثاء، إثر تصادم مركبة «توكتوك» ودراجة نارية، على طريق «بني هاني ـ سدمنت»، بدائرة مركز إهناسيا، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، نقلت المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

بلاغ بإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بمركز إهناسيا

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطاراً من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث سير، إثر تصادم «توكتوك» بدراجة نارية، على طريق «بني هاني ـ سدمنت»، بدائرة مركز إهناسيا، نتج عنه إصابة 3 أشخاص.

الدفع بسيارتي إسعاف لنقل المصابين للمستشفى الجامعي

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة بني سويف، بسيارتي إسعاف، أنتقلتا على الفور لموقع البلاغ، ونقلت المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، تحت إشراف الدكتور عاطف مرسي، عميد كلية الطب بجامعة بني سويف، والدكتور محمد شعبان، مدير عام المستشفيات الجامعية.

أسماء المصابين في حادث تصادم توكتوك ودراجة نارية بمركز إهناسيا

وتبين أن المصابين هم «جمال أشرف عبد النبي»، 21 سنة، مصاباً بجروح وكدمات، و«منار ربيع عبد النبي»، 21 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، و«أسماء أشرف عبد النبي»، 15 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وجميعهم يقيمون بقرية «خورشيد»، التابعة لمركز إهناسيا.

رفع أثار الحادث من الطريق

وجرى اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم رفع أثار الحادث من نهر الطريق، وعادت حركة السير إلى طبيعتها.