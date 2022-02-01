خالد الجندي: من يشك في قدرة الله يصاب بمرض نفسي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الشخص الذي يعتقد أنه قد يتلافى من قدر الله، يصاب بمرض نفسي، وهو الحسرة، لذلك عندما تجد أن أي شخص أصابته الحسرة من الذي هو فيه، فأعلم جيدا أنه يشك فى قدر الله، موضحًا أن هناك أمور من الممكن أن تتغلب بها على الحسرة، منها اليقين بأن الأرزاق بيد الله، وأن ما ضاع منك هو قدر وليس لك، وذلك خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، على «دي إم سي».

خالد الجندي يحذر من ارتكاب المعاصي في شهر رجب

أضاف «الجندي»، أنه «من ضاع منه مال، أعرف أنه مش رزقه، لكن عليه أن يستوفي كل السبل لاستعادة فلوسه وليس التكاسل عن السعي، ثم اؤمن بعد ذلك إنه مش رزقك حتى لا تحزن»، محذرًا من ارتكاب المعاصي في شهر رجب المحرم، « خد بالك شهر رجب هو أول حرم أي الذنب دبل والعقوبة مركبة، القرآن اللي بيقول فلا تظلموا فيهن أنفسكمۚ، بلاش تعك الدنيا في شهر رجب تشتم وتغتاب، الأمم هتبقى يوم القيامة داخلين في عبادة الأوثان واحنا داخلين بالسوشيال ميديا»

الموت والقتل كلاهما واحد

أوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الموت والقتل كلاهما واحد، فالقرآن الكريم يمثل علاجًا نفسيًا لمن يخشى من الموت والقتل، الميت طالما ميت على طاعة الله لا يخشى شيء، والمقتول على طاعة أيضا لا يخشى من شيء»، كما أن المقتول ظلمًا أو في سبيل الله، لا يخشى الموت، مبينا أن الله جمع بين الموت والقتل في آية واحدة «ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم»، إذ أن القتل ارتبط في سبيل الله، بينما الموت لم يقترن بها لأن الجميع سيموت على طاعة أو غيرها.