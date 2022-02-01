عشان متتراكمش عليك ديون.. تعمل إيه لو عايز تقفل حسابك في البنك؟

أصبح استخدام ماكينت الـatm شيئًا مهمًا وضروريًا وأساسيًا للمواطنين، لأنها تسهل عليهم إجراء التعاملات المالية، ما يجعلهم يقومون بفتح حسابات خاصة بهم في البنوك، سواء كانت جارية أو توفير، الأمر الذي يعطيهم فرصة إجراء معاملاتهم المالية ودفع الفواتير الخاصة بهم من المنزل، كما أنه يساعدهم على توفير الأموال الخاصة بهم في البنوك، لضمان سحبها في أي وقت.

في كثير من الأحيان يصبح الحساب البنكي بمثابة العبء على العميل، عندما لا يكون لا حاجة لاستخدامه، الأمر الذي يعرضه إلى تراكم الديون عليه، نظرا لعدم سداده لمصاريف فتح الحساب الخاص به، فيلجأ حينها إلى غلق الحساب البنكي الخاص به تجنبا لتراكم تلك الديون، ونقدم لمتابعي جريدة «الوطن» خطوات غلق الحساب البنكي، وفق خدمة عملاء عدد من البنوك.

خطوات غلق الحساب البنكي

- يقوم العميل الراغب في غلق حساب البنك التابع له بالتوجه إلى أحد فروع البنك، أو التوجه إلى فرع البنك الذي قام بفتح الحساب الخاص به فيه.

- يتوجه لموظف البنك الخاص بخدمة العملاء في المواعيد الرسمية في البنك، ويقدم ما يثبت أن هذا الحساب هو الحساب الخاص بالعميل، من خلال تقديم البطاقة الشخصية ورقم الحساب الخاص به.

- يقوم العميل بطلب غلق الحساب الخاص به، مع تقديم أسبابه التي يرغب في غلق الحساب الخاص به.

- يطلع الموظف على ما يثبت أن الحساب الذي يرغب العميل في غلقه خاص به، بعد التأكد من صحة المستندات وتحقيق إثبات الشخصية.

- يتم غلق الحساب الخاص بالعميل على الفور في البنك التابع له.