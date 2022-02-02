طلاب الإعدادية بالبحيرة يؤدون امتحاني الجبر والحاسب الآلي في 700 لجنة

شهدت لجان امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية العامة بمدارس البحيرة، في يومها الخامس، حالة من الهدوء والاستقرار، وانتظام دخول الطلاب لمقار اللجان الامتحانية وسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا، مع توفير كل وسائل الأمان والهدوء والمناخ الأمن المناسب لأداء الطلاب امتحاناتهم بسهولة ويسر، وتذليل كل العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.

إجراءات احترازية مشددة

وانتظم، صباح اليوم، 119724 طالبا وطالبة في دخول اللجان من خلال طابور متباعد وتوزيع الكمامات الطبية وإجراء المسح الحراري عليهم، وتعقيم وتطهير اللجان يوميا قبل وبعد كل امتحان، إضافة إلى العديد من الإجراءات الاحترازية التى نفذتها مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، بالتعاون والتنسيق مع الإدارات التعليمية والوحدات المحلية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة.

غرف عمليات بالإدارات

وذكر يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أنه على مدار اليوم تًجرى متابعة سير الامتحانات ميدانيا، من خلال جولات تفقدية على مقار اللجان الامتحانية بنطاق الإدارات التعليمية، إضافة إلى المتابعة اللحظية من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية، والتي تم ربطها بجميع غرف العمليات الفرعية بالإدارات.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة إلى أن الامتحانات تسير بسهولة ويسر، ولم تتلق الغرف الفرعية والغرفة المركزية أي شكاوى حتى الآن، وسوف يؤدي الطلاب امتحاناتهم اليوم في مادتي الجبر والحاسب الآلي داخل 700 لجنة بنطاق 18 إدارة تعليمية.