تنفيذ 30 مشروعا بحوش عيسى ضمن «حياة كريمة».. مجمعات خدمية ومدارس

استقبل، اليوم، اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اللواء أركان حرب ياسر مدحت، مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، في إطار متابعة الأعمال الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالمحافظة.

تنفيذ «حياة كريمة» في 6 مراكز

ويتم تنفيذ المبادرة الرئاسية في 6 مراكز، بإجمالي 43 قرية رئيسية، و238 وحدة قروية، وأكثر من 3940 تابعا، لتنفيذ المبادرة بها في مختلف القطاعات لتوفير حياة كريمة لهم في كل الجوانب وتقديم الخدمات لمواطنيها.

وقام المحافظ ومساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بجولة تفقدية بقرية الكوم الأخضر بمركز حوش عيسى، تابعا خلالها مجمع الخدمات الحكومي ونقطة الإسعاف.

30 مشروعا

يذكر أن قرية الكوم الأخضر وتوابعها تشهد تنفيذ 30 مشروعا بجميع القطاعات، منها 13 مشروعا بقطاع الصرف الصحي، و4 مشاريع بقطاع الصحة، ومشروع مياه شرب ومشروع غاز طبيعي، ومشروع اتصالات ومجمع حكومي ومجمع زراعي و3 مشروعات أبنية تعليمية، ومشروعين بقطاع الطرق ومشروع كهرباء.

وأكد المحافظ، أن البحيرة شهدت طفرة تنموية فى شتى القطاعات والمجالات، وذلك بدعم وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرة «حياة كريمة»، للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجا.

وأشاد بالجهود الكبيرة التى تقوم بها القوات المسلحة بمبادرة «حياة كريمة»، والتي تستهدف تطوير الريف المصري، والتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية وكل أجهزة والمؤسسات، لتنفيذ أسرع المعدلات، واستخدام أحدث الوسائل والمعدات لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة.