طوارئ بالإسكندرية تحسباً لموجة تقلبات طقس جديدة الخميس

أعلنت شركة الصرف الصحي في محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، رفع حالة الطوارئ تحسباً لموجة جديدة من تقلبات الطقس، من المتوقع أن تبدأ غداً الخميس، في ظل نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة، تصل سرعتها على مسطح البحر المتوسط بين 50 و60 كيلومترا في الساعة، وارتفاع الأمواج في البحر المتوسط بين 2.5 و3.5 متر.

حالة الطقس في الإسكندرية غداً الخميس

وبحسب بيان رسمي من شركة الصرف في الإسكندرية، فإنه اعتباراً من ظهر الخميس، تسقط الأمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة، تزداد غزارتها مع تقدم ساعات النهار، قد تكون رعدية أحياناً، ومصحوبة بسقوط حبات البرد على مناطق متفرقة، بينما تبلغ درجة الحرارة العظمى 16 درجة، والصغرى 11 درجة، مع نشاط للرياح، مما يزيد من الشعور ببرودة الطقس.

طوارئ في الإسكندرية تحسباً لأمطار متوقعة

وترتب على ذلك إعلان اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجات الاستعداد وانتشار السيارات والبدالات، اعتباراً من مساء اليوم الأربعاء ولحين انتهاء حالة عدم استقرار الطقس، مع العمل على تطهير الشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب محطات الرفع وأعمال رفع الكفاءة، استعداداً لهطول الأمطار، طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وشدد رئيس الشركة على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم، لتلقي شكاوى المواطنين، والعمل على حلها فوراً، مع تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فوراً حيال وجود أي شكاوى.

وأكد «نافع» أهمية التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.