تعرف على إيرادات اليوم الأول لفيلم «11.11» بعد طرحه في دور العرض

حقق فيلم «11.11»، بطولة الفنان إياد نصار، إيرادات وصلت إلى 109 آلاف جنيه، أمس في أول أيام عرضه، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن» .

أحداث فيلم «11.11»

وتدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والإثارة، حيث يقع الحدث الرئيسي في الساعة 11 و11 دقيقة، وفي هذا التوقيت تحديدا تحدث أشياء لم يتوقعها أحد، ويتورط إياد نصار في مشكلة كبيرة تؤدي إلى تورط عدد من الأشخاص معه دون قصد منه، ويمتلئ العمل بالكثير من أحداث الغموض والإثارة، حيث يفقد ابنه في العمل، وتتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق، وأشاد النقاد بالعمل السينمائي بمجرد طرحه بدور العرض .

أبطال فيلم «11.11»

يضم فيلم 11.11 عددا من النجوم أبرزهم إياد نصار، غادة عادل، ومحمد الشرنوبي وهند عبدالحليم، وعمر الشناوي، وإنجي المقدم، وإنتاج أيمن نجيب، وإخراج كريم أبوزيد.

الأفلام المنافسة بدور العرض

وحقق فيلم الجريمة للفنان أحمد عز أمس ما يقارب 359 ألف جنيه، وتفوق على فيلم من أجل زيكو والذي حقق أمس ما 331 ألف جنيه، حيث يتنافس الفيلمان على المركز الأول والثاني منذ طرحهما بدور العرض، بينما حقق فيلم حامل اللقب ما يقارب 217 ألف جنيه أمس، وهو من بطولة دينا الشربيني ومحمد سلام وعدد من نجوم الفن.

وحقق فيلم تماسيح النيل ما يقرب من 80 ألف جنيه أمس، بينما حقق فيلم قمر 14 30 ألف جنيه، وحقق فيلم الكاهن 9 آلاف جنيه أمس بدور العرض، وجاء في المرتبة الأخيرة فيلم لعبة شيطان بإجمالي إيرادات ألف جنيه فقط .