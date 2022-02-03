عاجل.. إعادة فتح زاوية صلاة بالدقهلية بعد إزالة التعدي عليه بـ«كافيه سيدات»

أعلنت وزارة الأوقاف، أنه عقب صدور قرار أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رقم 24 لسنة 2022 م، المتضمن إزالة التعديات الواقعة على زاوية مختار حسين بشارع صلاح الدين بمدينة المطرية بالدقهلية.

زاوية مختار حسين بالدقهلية

وأكدت الوزارة في بيان منذ قليل، أن الواقعة تعود إلى التعدي على الزاوية من جانب المواطن سمير مختار حسين، وتحويلها إلى كافيه سيدات بدون وجه حق، موضحة أنه تم إعادة فتح الزاوية اليوم وإعادتها إلى أصلها وإقامة الصلاة بها بعد إزالة كافة التعديات التي وقعت في وقت سابق.