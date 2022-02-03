لو ماعندكش بوتاجاز.. «طارق» 30 سنة في تصليح «الوابور» لتربية أبنائه (فيديو)

يجلس على فراش عبارة عن قطعة قماش و«شيكارة» مشمع، على أحد الأرصفة بمنطقة غرب كفر الشيخ، وبجواره أدواته، عبارة عن مجموعة من «بوابير الجاز» القديمة، ومجموعة من الإبر الصغيرة لتسليك «رأس الوابور»، بالإضافة إلى مدفأة صغيرة وولاعة، يقوم بإصلاح «وابور الجاز» القديم منذ ما يقرب من 30 عاماً، على الرغم من أن هذه المهنة تواجه الاندثار، لكن «طارق المسيري» ما زال يمارس المهنة، التي ورثها عن والده وأجداده.

يستيقظ «الأسطى طارق»، المقيم بمنطقة غرب كفر الشيخ، مبكراً ليبدل ثيابه ويتوجه إلى مكان جلوسه المعتاد، ليبدأ مهام عمله الذي تمتد ساعاته لأكثر من 12 ساعة، وتحدث لـ«الوطن» قائلاً: «باصحي بدري وألبس هدومي وآجي أشوف شغلي علشان أأكل عيالي، ماليش مهنة غيرها، ورثتها من 30 سنة عن والدي وجدي، ولسه فيه ناس عندها وابور الجاز لحد دلوقتي».

«وابور الجاز».. أبو نَفَس مولع الدنيا من أيام المماليك

«لو ماعندكش بوتاجاز اشتري بابور جاز، أبو نفَس مولع الدنيا من عصر المماليك»، شعار رفعه «الأسطى طارق» تحفيزاً لزبائنه على شراء «الوابور»، الموفر من وجهة نظره، التي عبر عنها بقوله: «لسه فيه ناس بتستخدم بابور الجاز، حتى لو مش في الطبخ، بيستخدموه في التدفئة في فصل الشتاء، لأنه أوفر في السعر، ولسه موجود عند من يعرف قيمته»، وأضاف أنه «أرخص» بالنسبة للتكلفة من شراء البوتاجاز بالنسبة للمواطنين البسطاء، كما أنه «موفر للغاز».

ما بين 100 و200 جنيه هي تكلفة سعروابور الجاز الجديد، لكن القديم تكلفة إصلاحه تكون قليلة، بحسب «المسيري»، الذي أوضح بقوله: «البابور الجديد بين 100 و200 جنيه، ويمكنك إصلاح البابور القديم، والنهارده العرائس الجدد بيشتروه علشان التدفئة بدلاً من الدفايات التي تستهلك كهربا كتير، ولما بنتي تيجي تتجوز هاشتري ليها بابور جاز في محتويات قائمة جهازها كعروسة، لأنه يستخدمه الفقير والغني دون تفرقة».

«السمكري الجوكر» لقب «الأسطى طارق» بين أهالي كفر الشيخ

«السمكري الجوكر»، لقب أطلقه المواطنون على «الأسطى طارق»، الذي يُعد من أقدم «سمكرية البابور» في كفر الشيخ، حيث أكد بقوله: «أنا السمكري الوحيد في كفر الشيخ الذي ما زال يقوم بإصلاح بابور الجاز، باحاول أرجع أيام الزمن الجميل في تلك المهنة وأنا باصلّحه».

لم يتوقف عمل «طارق» عند إصلاح «بابور الجاز»، بل قرر زيادة دخله بقيامه بصناعة فانوس رمضان على كل شكل ولون: «حبيت أزوّد دخلي في رمضان، باصنع فانوس رمضان من الصاج بأشكال متنوعة، وكذلك مناقيش الكعك والبسكوت»، التي يزيد الإقبال على شرائها قبل عيد الفطر.