أكثر 10 بلدان إنتاجا للذهب والفضة في 2021 ليست بينها دول عربية

أظهرت بيانات أولية صادرة عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية «USGS»، أن الإنتاج العالمي من الفضة سجل 24 ألف طن في عام 2021، وهو أعلى بنسبة 2٪ مقارنة بإنتاج عام 2020 البالغ 23.5 ألف طن.

وأوضحت الهيئة، في تقرير لها، أن الزيادة في الإنتاج العالمي للفضة في عام 2021، ارتبطت بشكل أساسي بتحسن الإنتاج من المناجم في الأرجنتين والهند والمكسيك وبيرو بعد عمليات الإغلاق في عام 2020، بسبب وباء «COVID-19» العالمي.

الاستهلاك العالمي للفضة

ووفقاً للتقرير، فإن التقديرات في 2021 تشير إلى أن الاستهلاك العالمي للفضة زاد قليلاً عن عام 2020.

كما زاد استهلاك العملات المعدنية والسبائك المعدنية في عام 2021 للعام الخامس على التوالي، بقيادة الاستثمارات الأمريكية في عام 2021، وبلغ الاستثمار المادي في الولايات المتحدة في الفضة ما يقدر بـ7900 طن مقارنة مع 6240 طنًا في عام 2020، وقد تم تعويض ذلك جزئيًا من خلال انخفاض بنسبة 85٪ في الاستثمارات في الهند.

الإنتاج العالمي من الذهب

وفقًا لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية «USGS»، بلغ الناتج العالمي من الذهب 3000 طن في عام 2021، أو أقل بنحو 1٪ مما كان عليه في عام 2020 والبالغ 3030 طنًا، وانخفض إنتاج مناجم الذهب في بابوا غينيا الجديدة وروسيا والولايات المتحدة أكثر مما عوض زيادات الإنتاج في الصين وغانا وإندونيسيا وجنوب إفريقيا وتنزانيا.

أكبر الدول المنتجة للذهب

وبلغ إنتاج الصين 370 طناً من الذهب في عام 2021، وهو ما يزيد قليلاً عن عام 2020 والبالغ 365 طناً، لتحتل المركز الأول في إنتاج الذهب، ثم جاءت أستراليا في المركز الثاني بين أكبر الدول المنتجة للذهب بإجمالي 330 طنًا، تليها روسيا في المركز الثالث بحجم 300 طن، وحلت الولايات المتحدة في المركز الرابع بإجمالي إنتاج 180 طنًا، واحتلت كندا المركز الخامس بإنتاج 170 طنًا من الذهب في عام 2021.

أكبر الدول المنتجة للفضة

فما احتلت المكسيك المرتبة الأولى بين أكبر الدول المنتجة للفضة عالمياً بإجمالي بنحو 5.4 ألف طن، وجاءت الصين في المرتبة الثانية بإنتاج 4 آلاف طن، وبيرو في المركز الثالث بإجمالي إنتاج 3.5 ألف طن، ورسيا في المركز الرابع بنحو 1.7 ألف طن، وفي المرتبة الخامية جاءت أستراليا بإنتاج 1.7 ألف طن أيضاً.