أستاذ تشريح: الخريطة الجينية للمصريين لم تتغير من آلاف السنين

قال الدكتور هاني سيد حافظ، أستاذ التشريح المقارن والبيولوجيا الجزيئية في جامعة السويس، إنّ المصريين الآن لديهم نفس لون بشرة المصريين القدماء، وكذلك الأمر لشكل الهيكل والأطراف والجمجمة مع بعض الاختلافات التطورية.

شكل الجمجمة وتركيبها لم يختلف

وأضاف «حافظ»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة «cbc»، اليوم الخميس، «عملت على المصريين المعاصرين من أجل التعرف على الخريطة الجينية للمصريين، والعمل دائما ما يكون وفقا للجينات التطورية التي من الصعب أن تتغير وإن حدثت تكون طفيفة».

وتابع أستاذ التشريح المقارن والبيولوجيا الجزيئية في جامعة السويس: «شكل الجمجمة وتركيبها والأطراف العلوية والأطراف السفلية وشكل العمود الفقري لم يختلف، مقارنة بالأفارقة إذ أن شكل جمجمتهم تغيرت في الجزئين الأمامي والخلفي، كما أن شكل العمود الفقري اختلف».

%70 من خصائص المصريين المعاصرين والقدماء متشابهة

وأردف «حافظ»، قائلا: «بالنسبة للشق الجيني، عملنا على الشعب المصري وبخاصة من محافظة الفيوم، وهي معروفة بأنها من أقدم المحافظات التي سُكنت بالمواطنين وهي بعيدة عن وادي النيل، فكانت كل الخصائص متشابهة بنسبة 70% بين المصريين المعاصرين والمصريين القدماء، أما النسبة المتبقية فقد تأثرت باختلاط المصريين بالأجانب بسبب موقع المحافظة الجغرافي».

وأكد هاني سيد حافظ: «بدعم الدولة المصرية يتم فتح مراكز خاصة بالوجهة الجينية للمصريين، حيث يتم استخراج ميتوكوندريا (dna) من المومياوات أو جزء من السنة أو الشعر لتحليله، بأيادٍ مصرية، إذ استطاع المصريون الحفاظ على جيناتهم منذ آلاف السنين».