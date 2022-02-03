أنا منك
كتب:
الوطن
07:26 م | الخميس 03 فبراير 2022
صورة تعبيرية
أنا منك سمرا يا نن العين
وأنا ليا مين بعدك
وأحلفلك ميت يمين
العمر أنا فى ضهرك
وإن عشت سنين
أرفع لفوق اسمك
يا جمال مراية العين
وهى فيها صورتك
منصورة ليوم الدين
يا حبيبتى أنا بحبك
وأحب بعدك مين
النيل وسط أرضك
وخضار شمال ويمين
حالفين نرفع رايتك
يا زهرة البساتين
زكية العز- طنطا
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