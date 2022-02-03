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محمود مسلم

أنا منك

كتب:

الوطن
07:26 م | الخميس 03 فبراير 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

أنا منك سمرا يا نن العين

وأنا ليا مين بعدك

وأحلفلك ميت يمين

العمر أنا فى ضهرك

وإن عشت سنين

أرفع لفوق اسمك

يا جمال مراية العين

وهى فيها صورتك

منصورة ليوم الدين

يا حبيبتى أنا بحبك

وأحب بعدك مين

النيل وسط أرضك

وخضار شمال ويمين

حالفين نرفع رايتك

يا زهرة البساتين

                                                                 زكية العز- طنطا

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