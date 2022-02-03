أنا منك سمرا يا نن العين

وأنا ليا مين بعدك

وأحلفلك ميت يمين

العمر أنا فى ضهرك

وإن عشت سنين

أرفع لفوق اسمك

يا جمال مراية العين

وهى فيها صورتك

منصورة ليوم الدين

يا حبيبتى أنا بحبك

وأحب بعدك مين

النيل وسط أرضك

وخضار شمال ويمين

حالفين نرفع رايتك

يا زهرة البساتين

زكية العز- طنطا

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