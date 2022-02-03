«شعراوي»: فرق ميدانية لرصد التخلص الآمن من المخلفات

كلف اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بتشكيل فرق متابعة ميدانية بالمحافظات لمتابعة أنشطة مبادرة رفع مخلفات الترع والمصارف خلال النصف الأول من الشهر الحالى فى 37 مركزاً تم ترشيحها بـ17 محافظة لتنفيذ المبادرة، وإعداد تقرير مدعم بالصور، والبيانات لرصد مدى التقدم وكذلك الإيجابيات والسلبيات التى تعوق التنفيذ والعرض بالحلول المقترحة.

وأكد «شعراوى» نجاح النموذج التجريبى الذى تم تطبيقه فى مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، الذى اعتمد على عمل منظومة متكاملة لإدارة المخلفات المنزلية بالقرى والمدن بما يمنع وصول المخلفات، والقمامة إلى الترع والمصارف، وإزالة ونقل نواتج تطهير المجارى المائية، والتعامل مع المخلفات التى يتم إلقاؤها فى تلك المجارى، ومشاركة منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال رفع المخلفات ودعم المبادرات الشبابية، وتعظيم دورها فى رفع وعى المواطنين بكيفية التخلص من المخلفات والحفاظ على ما تم تبطينه من ترع وتوفير صناديق القمامة اللازمة لإلقاء المخلفات.

وأشار الوزير إلى أن المراكز التى تم اختيارها، تقع بمحافظات، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، دمياط، الدقهلية، بورسعيد، السويس، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، وأسوان. وأوضح أهمية دور الجمعيات الأهلية التى تعمل فى مجال جمع ونقل ومعالجة القمامة والمخلفات للمشاركة فى المنظومة بالقرى المستهدفة بالمحافظات كنموذج مع دعم المبادرات الشبابية فى هذا الشأن للتخلص الآمن من القمامة ومخلفات الترع والمصارف ونواتج التطهير.