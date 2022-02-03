إمام الجمعية المصرية في أستراليا: تنظيم زيارات لأبناء الجيلين الثاني والثالث بالخارج إلى مصر قريبا

قال الشيخ علاء الزقم، إمام الجمعية المصرية بمدينة ملبورن الاسترالية، إنه يحرص على فتح قاعة المسجد الذي كان يعمل به للنقاش مع غير المسلمين، من أجل نشر قيمة الإسلام الوسطي كرسالة إنسانية، منوها بأن الأزهر الشريف له دور بارز وكبير في توضيح الوسطية للإسلام ببلاد العرب.

إقامة مشاركات للأنشطة الاجتماعية والدينية مع الأقباط المصريين

وأضاف «الزقم» خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أنه دائما ما يحرص على لعب كرة القدم في استراليا، وحضور الكثير من المباريات، كما يحرص على إقامة مشاركات للأنشطة الاجتماعية والدينية مع الإخوة الأقباط المصريين المقيمين في استراليا، بخلاف تواصله شخصيا مع الجمعيات الإسلامية التابعة للكثير من الدول بطوائف مختلفة، لافتا إلى أن رئيس الحكومة في مدينة ملبورن، ينظم أيضا أنشطة مشتركة خلال شهر رمضان.

تنظيم زيارات لأبناء الجيلين الثاني والثالث بالخارج إلى مصر

وأكد أن الجالية المصرية في استراليا دائما ما تتابع المشروعات التنموية التي يجرى إنشائها في مصر، مضيفا: «اتفقنا مع السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج على ضرورة تنظيم زيارات لأبناء الجيلين الثاني والثالث بالخارج إلى مصر، وهو الأمر الذي أكدت عليه الوزيرة بأنه سيحدث قريبا».

وكشف إمام وخطيب مسجد الجمعية المصرية بمدينة ملبورن الاسترالية، عن تفاصيل حصوله على جائزة رئيس وزراء ولاية فيكتوريا للتعايش والتعددية الثقافية لعام 2020، وتكريمه من الحكومة الأسترالية بوصفه من الشخصيات الأكثر تأثيرًا، مشيرا إلى أنه عمل على مدار السبع السنوات الماضية على إبراز دور الإسلام في تجميع الناس، إذ أن استراليا بلد متعدد الثقافات الديانات، وبها أكثر من 150 جنسية و120 دينا.