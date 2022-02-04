رفع قيمة وثيقة التأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة إلي 200 ألف جنيه

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة من 28 يناير الماضي إلى 3 فبراير الجاري- منها وزير القوي العاملة يسلم 150 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة و 15 عقد عمل لذوي القدرات لدمجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم بشرم الشيخ ، ويشهد ختام فعاليات ندوة مبادرة "سلامتك تهمنا " للحد من إصابات ومخاطر بيئة العمل ، وتوفير 290 فرصة عمل برواتب مجزية فى محافظتي الوادي الجديد وبورسعيد ، وتعيين 14 ألف 901 شاب منهم 186 " قادرون باختلاف" في 5 محافظات ، وتحصيل 2.6 مليون جنيه مستحقات مصريين من حل الشكاوى العمالية بجدة بالسعودية .

وفيما يلي تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعي، حيث استأنف وزير القوي العاملة محمد سعفان جولاته الميدانية للمحافظات، حيث زار محافظة جنوب سيناء، وقام الوزير بتسليم 150 وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوي العاملة بشرم الشيخ، تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي ، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية إلي 200 ألف بعد أن كانت 100 ألف جنيه ، مشيرا إلي أنه تم رفع المستهدف من 250 ألفاً إلي 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر لرعاية تلك الفئات المهمشة التى ظلت لفترة طويلة تعاني من ظروف الحياة ، تحت مظلة المبادرة الرئاسية الواعدة "حياة كريمة" ، بحضور أشرف علم الدين مدير المديرية ، وسهير الليثي وكيل وزارة القوي العاملة للسلامة والصحة المهنية تأمين بيئة العمل ، ومايكل فيزر مدير عام فندق دمينا كورال باي .

وقال الوزير في مستهل كلمته"جئنا إلي شرم الشيخ ، تنفيذاً لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحياً وتأمينياً ، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة ، معبرا عن أمله في الانتهاء من المنظومة المتكاملة لرعاية هذه الفئة خلال العام الحالي بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، مشيداً بإنجازات العمالة غير المنتظمة في استكمال بناء المتحف.

وأعرب الوزير عن سعادته بوجودة علي أرض سيناء الحبيبة التي استطاعت أن تحقق المزيد من الانجازات والمشروعات ، داعيا بتكاتف كل إدارات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت لعقد اجتماع دوري كل شهر للتحضير لمؤتمر قمة المناخ المزمع عقده في نهاية 2022 بحيث تكون مدينة شرم الشيخ صديقة للبيئة بشكل كامل، وأرسال رسالة للعالم أجميع أن مصر قادرة علي تنظيم المؤتمرات الدولية .

ولفت الوزير إلي أن المنح الدورية التى تقدمها مديريات القوي العاملة علي مستوى المحافظات لتلك الفئات من حسابات الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة ، كانت تتمثل في 4 منح تصرف سنويا بواقع 200 جنيه في كل منحة ، وتم زيادتها إلى مبلغ 500 جنيه على أربع منح ليصل الاجمالي إلى 2000 جنيه سنويا تقدم للمسجلين من العمالة غير المنتظمة بمديريات القوي العاملة بالمحافظات ، كما تم رفع كفاءة الادارة المختصة برعاية تلك الفئة بالوزارة وأصبحت إدارة مركزية لتعظيم الاهتمام بتلك الفئة من العمالة غير المنتظمة .

كما قام سعفان بتسليم 15عقد عمل لذوي القدرات وفرتها مديرية القوى العاملة بالمحافظة من شركات القطاع الخاص بالمحافظة، واطمأن الوزير بنفسه على المرتبات، ووجدها في إطار الحد الأدني للأجور، وذلك في إطار مبادرة القيادة السياسية بتوفير "حياة كريمة"، واهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى مديريات القوى العاملة علي مستوى 27 محافظة، واستيفاء نسبة الـ 5 % المقررة لهم.

وفي مستهل كلمته شدد الوزير على أهمية تقديم كامل الدعم والرعاية لذوي القدرات، بتقديم ولو بسمة بسيطة لهم ممثلة في فرصة عمل تجعلهم يشعرون بالسعادة وذويهم، وتجعل لكل فرد منهم دخلًا، كي يستطيع أن ينتج ويضيف لمجتمعه، مشيرا إلي أن هذه الفرص التى يتم تقديمها لهذه الفئة ، هى فرص حقيقية ، ظهرت من اهتمام الدولة بهم، وقدمتها الوزارة وحرصت على ضمان صحتها ، بهدف ترسيخ فكرة التسابق والتسارع بين المديريات لتوفير فرص عمل لتلك الفئة فى كافة المحافظات، مقدما خالص شكره للفنادق التي قامت بتوفير هذه الفرص لأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال الوزير: إن الدولة تضع أبناءها من ذوى القدرات الخاصة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي 2018 عامًا لذوى القدرات الخاصة، موضحاً أن وزارة القوى العاملة دشنت مبادرة "مصر بكم أجمل" لبذل مزيد من الجهد، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لذوى القدرات الخاصة، مؤكداً أن الدولة تولى اهتماماً خاصاً بهذه الفئة إيماناً بدورهم الفعال فى كل مناحي الحياة، وأنهم أشخاص طبيعيون يتمتعون بكافة الحقوق داخل مجتمع العمل والمجتمع المصرى بأكمله، لافتاً إلي استمرار الوزارة منذ هذا التاريخ بالاهتمام برعاية هذه الفئة، وتفعيل مبادرات أكثر لإعطائهم حقوقهم.

كما شهد الوزير ختام فعاليات ندوة مبادرة "سلامتك تهمنا " التي تتولى تنفيذها الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوي العاملة ، وتهدف إلى الحد من مخاطر بيئة العمل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل جميع أنحاء الجمهورية، لتصحيح أوضاع السلامة على الأرض داخل جميع المنشآت أيا كان نوعها، وذلك بقاعة فندق دومينا كورال باي بمشاركة 80 فندق بجنوب سيناء، فضلا عن عدد كبير من مسؤولي السلامه بالمحافظة.

وقال وزير القوى العاملة، إن المبادرة ترمى أيضا إلى الحد من إصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية ،بالتعاون بين الوزارة وأصحاب المنشآت، بعد النتائج الكبيرة التى حققتها من قبل حملة "اعرف-أحمى نفسك".

وأوضح الوزير أن قطاع السياحة والشركات العاملة فيه تطبق جميعها كل المعايير القياسية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية لحماية الأفراد العاملين فيه على أكمل وجه، مقدما الشكر للفندق على استضاف فعاليات المبادرة وتعاونه المستمر مع مديرية القوي العاملة بجنوب سيناء.

وتم عقد لقاء مشترك ، بديوان عام الوزارة بين ممثلي وزارة القوى العاملة المصرية ، ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للديموقراطية وحقوق الإنسان والعمل كريستوفر لى مون والوفد المرافق له، لبحث أوجه التعاون المشترك في مجال العمل والعمال بين الجانبين .

فى مستهل اللقاء رحب إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير القوى العاملة ، بالوفد ناقلاً لهم ترحيب وزير القوى العاملة محمد سعفان بهم ، معبرا عن تمنياته بنجاح الجهود المشتركة لتعزيز مجتمع العمل والعمال داخل مصر وفقاً لمعايير العمل الدولية ومبادئ حقوق الإنسان ، عارضا تجربة مصر الناجحة فى مجال العمل والعمال والتنظيمات النقابية في ظل رؤية مصر 2030، كأحد المحاور المهمة التي وردت فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وانتهت وزارة القوي العاملة من قبول طلبات الدفعة الثانية من المتقدمين علي 37 فرصة عمل تضم 7 مهن في المجال الطبي برواتب تصل إلي 20 ألف جنيه مصري، للعمل بدولة ليبيا الشقيقة، وعلي الراغبين للعمل علي هذه المهن سرعة تسجيل بياناتهم لهذه الفرص، وذلك بالدخول على موقع الوزارة، ثم اختيار فرص عمل بالخارج أو الدخول على اللينك التالي:

https://mom.manpower.gov.eg/extemp/extjob

وقال وزير القوي العاملة : إن هذه ثاني طلبيه استقدام العمالة المصرية للعمل في المجال الطبي بدولة ليبيا الشقيقة ، بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين وزارة القوى العاملة في مصر، ووزارة العمل والتأهيل في ليبيا لتنظيم وحماية دخول العمالة المصرية إلى ليبيا للمشاركة في إعادة إعمارها، وفي مشاريع عودة الحياة لطبيعتها، مؤكدا استعداد الحكومة المصرية المشاركة بشكل جاد في إعادة إعمار ليبيا وامدادها بما يحتاجه سوق العمل الليبي من عمالة مدربة مصرية.

وعلى جانب آخر بدأت مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد قبول طلبات راغبي العمل على 170 فرصة عمل للشباب من الجنسين، في 5 شركات ومصانع القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة ، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب تصل إلي 3500 جنيه فضلا عن تأمينات إجتماعية وصحية ، ووسيلة مواصلات ذهابا وايابا، وتوفير ملابس للعمل، ومكافآت وحوافز.

وأعلن ذلك وزير القوى العاملة وقال : إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وأصدر وزير القوي العاملة توجيهات لإدارة التدريب بالوزارة بتوجيه وحدة تدريب مهني متنقلة ثانية للبحيرة بزاوية صقر بأبو المطامير وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قال الوزير : إنه تم نقل الوحدة الثانية لحاجة قري محافظة البحيرة لها في إطار المبادرة الرئاسية، وسوف يتم نقل الوحدتين كل 3 أشهر من لقري أخرى، وذلك ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" التي أطلقتها وزارة القوي العاملة؛ بهدف الوصول لكل الشباب بالمحافظة بمحل إقامتهم، وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، ما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

من جهته .. قال عثمان عبد الرسول مدير المديرية، إن الوحدة بدأت التدريب مجانا على مهنة التفصيل والخياطة ، لتأهيل المتدربات على المهن المطلوبة لسوق العمل، وذلك في إطار خطة الوزارة لرسم السياسة القومية للتوجيه والتدريب المهني ووضع النظم التي تكفل تنفيذها ومتابعة هذا التنفيذ، ومراجعة الخطط والبرامج المنفذة لهذه الخطة التي تعمل على إعداد قوى عاملة مؤهلة على المهن المطلوبة لسوق العمل لخفض معدلات البطالة.

وقال سعفان : إن مبادرة "سلامتك تهمنا" التي تتولى تنفيذها الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، تهدف إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل جميع أنحاء الجمهورية، لتصحيح أوضاع السلامة على الأرض داخل جميع المنشآت أيا كان نوعها بالتعاون مع أصحاب المنشآت.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن المبادرة ترمى أيضا إلى الحد من إصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية ،بالتعاون بين الوزارة وأصحاب المنشآت، بعد النتائج الكبيرة التي حققتها من قبل حملة "اعرف-أحمى نفسك".

وأشار الوزير إلي أن الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة قامت بتنفيذ المبادرة تحت عنوان: "هى والسلامة وعمل آمن خالي من العنف" بالتعاون مع مديرية القوي العاملة بدمياط، وجمعية المستثمرين بدمياط الجديدة، بحضور ٥٠ من مسؤولي السلامة والصحة المهنية بالمصانع والشركات بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة وميناء دمياط .

وأعلن وزير القوى العاملة ، بدء الدورات التدريبية المجانية بمركز التدريب المهنى بقفط التابع لمديرية القوى العاملة بقنا، علي مهن التفصيل والخياطة، والتطريز الآلي ، والكهرباء، والسباكة، مشيرا إلي أنه تم تسليم 75 متدربا شنطة عدة مجانية لكل متدرب بمختلف المهن .

وقال الوزير: إنه يتابع سير عملية التدريب بمراكز التدريب المهني بالمحافظات، وكذلك بوحدات التدريب المتنقلة أولا بأول ، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" في قرى ونجوع المحافظات، للوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، مما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

ونقل حسام طلبة مدير مديرية القوى العاملة بقنا ، رسالة وزير القوى العاملة إلى جميع المتدربين والمتدربات، حث فيها الشباب إلى المضي قدما نحو الاستفادة القصوى من الدورات المجانية التي توفرها الدولة في ضوء المبادرة الرئيسية "حياة كريمة " ، مؤكداً ضرورة حرص المتدربين على إتقان حرفة تكون مصدر رزق لهم ولأسرهم .

كما أعلنت مديرية القوى العاملة ببورسعيد عن توفير 120 فرصة عمل بشركة للمواد الغذائية من خلال اليوم المفتوح للتوظيف ، الذي يقام اليوم الأربعاء بمرتبات مجزية طبقا للخبرات المطلوبة لبعض المهن ، فضلا عن مزايا التأمين الطبي والاجتماعي ، التأمين على الحياة وفرص للترقي ووسيلة انتقال.

وقال السيد السنجابي مدير المديرية أن فرص العمل المطلوبة تتمثل في مدير فرع، ومساعد مدير فرع ، ومشرف منسقي ممرات ، ومشرف بقالة، ومشرف لحوم ، ومشرف خضار وفاكهة ، ومشرف كاشير ، ومشرفFMC ، وكاشير، وموظفFMC ، ومنسق ممرات، وموظف مالتي ومجمدات، وبائع خضار وفاكهة، وبائع بقالة، و بائع لحوم(بلدي)، وبائع مخبوزات، وخباز، وشيف بيتزا، ومشرف باريستا، وموظف باريستا، ومشرف أمن، وموظف أمن، ومراقب كاميرات، وفني تبريد وتكييف، وموظف خدمات ، ومساعد خدمة عملاء.

وتمكنت وزارة القوى العاملة من خلال مديرياتها ببورسعيد، من فض الوقفة الإحتجاجية لـ 120 عاملا بمصنع فريندز للملابس الجاهزة ، بالمنطقة الحرة العامة للإستثمار، وذلك بعد الإنتقال الفوري ، لمقر الشركة والتفاوض مع إدارتها ، وحصول العمال علي مطالبهم المشروعة.

كان وزير القوى العاملة ، قد أصدر توجيهاته لمدير مديرية القوي العاملة ببورسعيد السيد السنجابي، بالتواصل مع إدارة الشركة لحل مشكلة العاملين بالطرق الودية، وحصول العمال على حقوقهم كاملة طالما أنها فى الإطار القانوني.

كما شمل حصاد الأسبوع تعيين 14 ألف 901 شاب منهم 186 " قادرون باختلاف" في 5 محافظات ، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية ، وأسيوط ، والقليوبية ، ومطروح ، والشرقية ، بلغت مليون و 619 ألفاً و500 جنيه ، والتفتيش على 3877 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن إستخراج 7729 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 7729 عاملا.

كما شمل الحصاد ، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في متابعة أحوال العمالة المصرية بالمملكة ومستحقاتهم المالية لدى أصحاب الأعمال والشركات، والعمل على حل مشاكلهم وتقديم الاستشارات العمالية لهم في ضوء نظام العمل السعودي والقرارات الصادرة من الجهات المعنية بالعمالة الوافدة داخل المملكة، مما أسفر عن تحصيل مستحقاتهم التي بلغت 351 ألفاً و 175 ريالا سعوديا، أي ما يوازي مليون و 474 ألفاً و935 جنيها مصريا تقريبا.

كما استطاع تسوية مستحقات المواطن الطبيب المصري "أحمد .ع.أ" الذي كان يعمل لدى شركة المستقبل الطبية المتخصصة، وتحصل على 300 ألف و285 ريالا سعوديا ، أي ما يوازي مليون و261 ألفاَ و197 جنيها مصريا تقريبا

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقات الطبيب المصري "أحمد .ع.أ" في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

كما نجح مكتب التمثيل العمالي ، في تسوية مستحقات المواطن المصري "وائل.ع.أ.أ" الذي كان يعمل لدى شركة وسج العربية ، وتحصل على 18 ألفاً و750 ريالا سعوديا ، أي ما يوازي 78 ألفاَ و750 جنيها مصريا تقريبا

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقات المواطن المصري "وائل.ع.أ.أ" في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وتلقى وزير القوى العاملة ، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة ، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يكشف عن بدء سريان قانون "تنظيم علاقات العمل" الجديد اعتباراً من اليوم الأربعاء، ويضمن القانون كفاءة سوق العمل وتعزيز جذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها بالتوازي مع توفير بيئة عمل محفزة وجاذبة لأصحاب العمل.

وقالت الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي: إن القانون الجديد من شأنه دعم الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات التنمية بمشاركة فاعلة من طرفي علاقة العمل، ويهدف إلى تعزيز مرونة واستدامة سوق العمل في الدولة، من خلال ضمان الحماية لعلاقة العمل وتطوراتها وما قد يواجهها من ظروف استثنائية من شأنها التأثير على هذه العلاقة، لاسيما وأنه أوجد منظومة متطورة من الآليات التي من شأنها تعزيز سهولة الأعمال وتنافسية وإنتاجية سوق العمل، بالإضافة إلى مساهمته في تعزيز استثمار الطاقات والمواهب المحلية والعالمية.

كما تلقي وزير القوى العاملة ، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية من خلال غرفة عمليات للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خصوصًا بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

أوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة ، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار إلي أن السلطات السعودية قررت تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة من دون رسوم أو مقابل مالي حتى 31 مارس 2022 بدلا من بعد غد الاثنين الموافق 31 يناير ، وذلك بموجب توجيه من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأشار الملحق العمالى أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، إلى أن المديرية العامة للجوازات أكدت أن "التمديد سيتم آليا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات أو مراجعة بعثات المملكة في الخارج".

وأخيراً ، تلقي سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها تباعا.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي الدكتور محمود حمزاوي رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو - إيطاليا، أشار فيه إلى أنه قد تم الانتقال إلى مقر اتحاد نقابات العمال الإيطالي (CGIL) بميلانو، والذي يعد أكبر منظمة عمالية في أوروبا يتبعها نحو (6.5) مليون عامل، وتم عقد لقاء مع لوكا كياراي نائب رئيس مكتب الإنكا (الرعاية)، ومصطفى جمالي رئيس مكتب المهاجرين بالاتحاد، وقد تم خلال هذا اللقاء تناول العديد من النقاط المهمة.