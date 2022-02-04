أسبوع الغدر والدم.. 8 جرائم مأساوية تنهي حياة أطفال وشباب: «لقاء» عذبت بأمر والدها

سجلت محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، العديد من جرائم القتل خلال الأسبوع الماضي، ووفق البيانات الرسمية، بلغ عدد الوقائع 8 جرائم، في محافظات الجيزة والقاهرة وبورسعيد والفيوم وأسوان وأسيوط، ونجحت أجهزة الأمن، في القبض على عدد من الجناة الضالعين في بعض الجرائم، وتقديمهم إلى جهات التحقيق، لينالوا عقابهم وفق القانون.

3 أشخاص ينهون حياة سائق توكتوك

في الساعات القليلة الماضية، شهدت منطقة العياط بمديرية أمن الجيزة، مقتل شاب لم يمض على زواجه 3 أشهر على يد 3 أشخاص، إذ رفض الشاب التفريط في مركبته النارية ذات العجلات الثلاث، التي تعد مصدر رزقة الوحيد، بعد أن تعرض للسرقة مرتين فيما مضى، إذ تحدث إلى جده عند شرائها: «التوكتوك ده لو راح، هياخد روحي معاه».

ولم يكن الشاب، قد دفع أقساط هذه المركبة بعد، قبل أن يفاجأ بقيام المتهمين الثلاثة باستدراجة إلى منطقة زراعية غير مأهولة بالسكان، طمعا في سرقة التوكتوك، حيث غافله أحدهم بطعنة نافذة في الصدر، سقط على إثرها أرضا، ثم توالت عليه الطعنات، ليبلغ إجماليها 4 طعنات، راح على إثرها صريعا.

ضرب الطفل نور حتى الموت

في ساعات انشغل فيها الناس بمتابعة مبارة مصر وكوت ديفوار، في كأس الأمم الإفريقية، وسط تعالي الصيحات والتشجيع على المقاهي وفي البيوت، لم ينتبه أحد إلى صرخات الطفل نور، صاحب الـ13 عاما، القاطن بالشارع الجديد بمنطقة عين شمس، حيث انهال عددا من المجرمين، انعدمت من قلوبهم الرحمة، بضرب الصغير، وسحله في الشارع، تحت عجلات دراجة نارية «توكتوك» طعما في سرقة هاتفه المحمول.

ولما رأى المجرمون، الطفل نور، يأبى ترك هاتفه، حاولوا إرهابه وتخويفه، وعندما لم يستجب، بضربوه ضربا أفضى إلى موته، ليسرقوا هاتفه ويفروا مسرعين، غير عابئين بمصير هذا الطفل، الذي سقط صريعا، ولا بقلوب أهله التي انفطرت على فراقه.

تعذيب مميت للطفلة اليمنية «لقاء» على يد عمها

شهدت منطقة فيصل بالجيزة، أبشع الجرائم المأساوية بفقد طفلة يمنية، عمرها لا يتجاوز 13 عاما، تدعى «لقاء»، حياتها على يد عمها، بعد تعرضها وشقيقتيها للتعذيب على يده، بتعليمات من والدهم، بحجة تعليمهم وتقويمهم، وأنه يساعدهم على استذكار دروسهم، إذ تسبب هذا الجاني في إنفطار قلب أمها التي فقدت ابنتها بعد جلسات تعذيب، تعرضت لها ولم تتمكن من صنع شيء حيالها ينجيها أو يخفف عنها هذا العذاب.

وكان عم الطفلة «لقاء» يتفنن في أساليب تعذيبها، بربطها في أحد أعمدة الشقة وضربها بالعصا، وكيها بسكين ساخن بمناطق متعددة بجسدها، وكان يعرضها لصعق الكهرباء، والأفجع في كل هذا أن والد الطفلة، كان على علم كامل بكل ما يحدث تجاه بناته الصغار، عن طريق كاميرات مراقبة مثبتة بشقة شقيقه بفيصل، بل وكان يعطي تعليماته لأخية، ليتفنن في تعذيبهم، بعد انفصاله عن والدتها وسفره للخارج وحصوله على حضانه بناته طبقاً لنصوص القانون اليمني، وإيداعهم مع عمهم ليرعاهم.

شاب يلفظ أنفاسه بعد اعتداء تاجر مخدرات عليه

فقد «علي» 25 عاما، حياته أثناء مشاهدته لمبارة كرة قدم، بإحدى المقاهي بمنطقه بور فؤاد بمحافظة بورسعيد، تفاجأ بالمتهم الذي يعمل كتاجرا للمواد المخدر، ويدعى «ع.م.» يدخل عليه المقهى، وفي يده عصا غليظة «شومه»، ويخرج بيده الأخرى من طيات ملابسه سلاحا أبيضا «مطواه»، ليطعنة في بطنه، أثناء محاولة الشاب للفرار، حيث سقط على الأرض من أثر مياه كانت موجوده بالشارع.

وتتبعه المتهم، وضربه على رأسه بالعصا الغليظة 3 ضربات متتالية، فقد على أثرها الوعي، وتم نقله إلى المستشفى لمحاولة إسعافه، لكنه لم يلبث كثيرا، حتى وافته المنية إثر إصابتة على يد هذا المجرم الآثم، إذ أوضح الكشف الطبي على المجني عليه، أن طرحة أرضا، أسفر عن اصطدام رأسة بقطع من الحجارة، تسببت في حدوث كسر ونزيف في قاع الجمجمة، ما استدعى نقلة إلى العناية المركزة، لعدة أيام، كان فاقدا خلالها الوعي، حتي لفظ أنفاسة الأخيرة مفارقا للحياة.

العثور على جثة طفلة عمرها 5 سنوات

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا عن وجود جثة لطفلة عمرها 5 سنوات، ملقاة داخل جوال أمام منزل أسرتها بمنطقة الصف بمحافظة الجيزة، وتبين من التحريات، وسؤال أبويها، أن الطفلة اختفت خلال لهوها، وبحث عنها والديها، وبعد مرور ساعات على اختفائها، والبحث عنها في كل مكان دون جدوى، ليجدوها فجر نفس اليوم، ملقاة في جوال أمام منزلهم.

شاب يقضي على صديقه أثناء التنقيب عن خام الذهب

أطلق شخص بأسوان، عيارا ناريا على آخر، إثر اختلافهما على مكان الحفر، للتنقيب العشوائي عن خام الذهب، ولم يمر الخلاف سريعًا، بل احتدم إلى أن وصل للقتل، ليلفظ المجنى عليه، أنفاسه الأخيرة في الحال، إثر إصابته بالعيار ناري في جسده من مكان قريب، بينما نجح القاتل في الهرب من مسرح الجريمة.

وبحسب تحريات الشرطة، تبين أن المتهم قتل صديقه، بسبب اختلافهم على مكان الحفر للتنقيب عن خام الذهب، واستعان بشاب آخر، تربطهما علاقة صداقة قديمة، وقاما بنقل جثمان المجني عليه في سيارة «ربع نقل» مملوكة للأخير، وتخلصا من الجثمان في مكان زراعي تابع لقسم أول أسوان، وكشفت أجهزة الأمن تفاصيل الواقعة بعد العثور على جثمان المجني عليه، حيث أمكن تحديد هوية المتوفى، وضبط المتهمين الآخرين لتقديمهم للمحاكمة.

مقتل شاب على يد صديقة بالفيوم

لقى شاب مصرعة بالفيوم، إثر خلاف كان قائما بينه وبين أحد الأشخاص، حيث استدرجة الأخير، إلى قطعة أرض زراعية قريبة من محل إقامته، ليبادره بالاعتداء عليه بسلاح أبيض «سكين»، كان بحوزته، ما يشير إلى أنه أعد العدة وبيت النية لقتله، ليسقط المجنى علية إثر الطعنة التي سددها إليه المتهم صريعا.

ووفق التحقيقات، تلقت أجهزة الأمن بالفيوم، بلاغا من الأهالي، يفيد بوجود جثة عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم -محل إقامته-، وبسؤال والده، قرر أن نجله متغيب عن المنزل منذ 3 أيام، ولم يحرر ثمة أي محاضر بغيابه، وعقب تقنين الإجراءات، أمكن العثور على الجاني، وضبطه، وبمواجهته اعترف بفعتله التي تمت نتيجة لخلاف مسبق بينه وبين المجني عليه.

شاب يقفد حياته أثناء حل الخلافات الزوجية لشقيقته

فقد شاب في أسيوط، حياته نتيجة خلافات زوجية بين شقيقته وزجها، وفي محاولة منه للتدخل لفض هذا الخلاف، نشبت مشادة كلامية، بينه وبين زوج شقيقته، تطورت ليخرج الزوج سلاحه في وجه المجني عليه، ويصيبة بعيار ناري، ليفقد حياته على إثره.

بالتحقيق وسؤال الزوجة «شقيقة المجني عليه»، أقرت اتهامها لزوجها والمقيم بذات العنوان، بإطلاقه عيارا ناريا من سلاح كان بحوزته صوب شقيقها، محدثا إصابته، التي أودت بحياته، إثر حدوث مشادة كلامية بينهما، لخلافات زوجية كانت قائمة بينها وبين زوجها.

وأمكن ضبط الجاني، بعد تقنين الإجراءات، وبمواجهته اعترف بما ذكر سلفا، وجرى تحرير محضرا بالواقعة، ووضع المتهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بدفن المجني عليه، بعد عرضه على الطب البشري، الذي أكد صدق الروايه السابقة، وجرى استكمال الإجراءات، لتقديم المتهم للمحاكمة.